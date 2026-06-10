ព័ត៌មាន
វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ាយ ផាន់ យ៊ុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមបានកំណត់វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ជាកត្តាជំរុញជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។
លើសពីនេះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ាយ ផាន់ យ៊ុង បានស្នើអាទិភាពចំនួនបី ដើម្បីធានាថា AI បម្រើគោលដៅនៃការងារសមស្រប រួមមាន៖ វិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងជំនាញឌីជីថល; ភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាមួយនឹងការធានាការងារសមស្រប និងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដ៏ទូលំទូលាយ; កសាងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ច AI ដោយផ្អែកលើការសន្ទនាសង្គម តម្លាភាព ការទទួលខុសត្រូវ និងស្តង់ដារពលកម្មអន្តរជាតិ។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការត្រៀមខ្លួនរបស់វៀតណាមក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ ILO និងប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួន ដើម្បីទាញយកសក្តានុពលនៃ AI សម្រាប់ការងារសមស្រប វឌ្ឍនភាពសង្គម និងវិបុលភាពរួមគ្នា៕