ព័ត៌មាន

វៀតណាមគាំទ្រដំណើរការកំណែទម្រង់ WTO

នៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំចរចាលើកទី ១៧ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងប្លុកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (EFTA រួមមានប្រទេសចំនួន ៤ ស្វីស ន័រវេស អ៊ីស្លង់ Liechtenstein) នៅប្រទេសស្វីស អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លោក Nguyen Sinh Nhat Tan នាថ្ងៃទី ៨ កញ្ញា បានជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)។
គណៈប្រតិភូវៀតណាម និងអគ្គនាយិកា WTO លោកស្រី Ngozi Okonjo-Iweala។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងជំនួបនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Sinh Nhat Tan បានចាត់ទុកថា៖ វៀតណាមបានបង្ហើយនីតិវិធីក្នុងការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការឧបត្ថម្ភធនលើវិស័យជលផល (ដំណាក់កាលទី ១) ហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនាំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា។ ទាក់ទិននឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក វៀតណាមកំពុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមឆាប់ៗ បើកឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្ម ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។

អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Sinh Nhat Tan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះដំណើរការកំណែទម្រង់ WTO ដើម្បីកែលម្អមុខងាររបស់អង្គការ ជាពិសេសការស្តារឡើងវិញនូវយន្តការដោះស្រាយវិវាទពេញលេញ។ វៀតណាមប្តេជ្ញារៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មលើកទី៣ (TPR) ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វៀតណាមក៏កំពុងរៀបចំសម្រាប់ខួបលើកទី ២០ នៃការចូលជាសមាជិក WTO របស់ខ្លួន (២០០៦-២០២៦)៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា គណៈប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយឯក លោក Hoang Xuan Chien អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានចូលរួមកិច្ចសន្ទនាការពារជាតិទីក្រុងសេអ៊ូលលើកទី ១៤ (SDD-១៤)។
