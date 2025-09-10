ព័ត៌មាន
វៀតណាមគាំទ្រដំណើរការកំណែទម្រង់ WTO
ក្នុងជំនួបនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Sinh Nhat Tan បានចាត់ទុកថា៖ វៀតណាមបានបង្ហើយនីតិវិធីក្នុងការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការឧបត្ថម្ភធនលើវិស័យជលផល (ដំណាក់កាលទី ១) ហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនាំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា។ ទាក់ទិននឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក វៀតណាមកំពុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមឆាប់ៗ បើកឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្ម ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។
អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Sinh Nhat Tan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះដំណើរការកំណែទម្រង់ WTO ដើម្បីកែលម្អមុខងាររបស់អង្គការ ជាពិសេសការស្តារឡើងវិញនូវយន្តការដោះស្រាយវិវាទពេញលេញ។ វៀតណាមប្តេជ្ញារៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មលើកទី៣ (TPR) ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វៀតណាមក៏កំពុងរៀបចំសម្រាប់ខួបលើកទី ២០ នៃការចូលជាសមាជិក WTO របស់ខ្លួន (២០០៦-២០២៦)៕