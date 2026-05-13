វៀតណាមខិតខំជំរុញសន្និសីទត្រួតពិនិត្យ NPT ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានលទ្ធផលជាក់ស្តែង
នាសប្តាហ៍កន្លងទៅ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានជួបជាមួយលោកស្រី Annalena Baerbock ប្រធានសម័យប្រជុំលើកទី ៨០ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃសន្និសីទត្រួតពិនិត្យលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា នៅទីក្រុងញូវយ៉ក។
ក្នុងសម័យប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ន ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសាកល្បងដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើន ខណៈពេលដែលបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាម រួមជាមួយប្រទេសសមាជិកដទៃទៀត ដើម្បីខិតខំទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្តែង និងមានតុល្យភាពនៅក្នុងសន្និសីទ។ លោកក៏បានបញ្ជាក់ពីការសន្យារបស់វៀតណាមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែទម្រង់ និងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយរួម និងមហាសន្និបាតនិយាយដោយឡែក។
ក្នុងនាមប្រធានមហាសន្និបាត លោកស្រី Annalena Baerbock បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការចូលរួមចំណែករបស់វៀតណាមក្នុងតួនាទីជាប្រធានសន្និសីទលើកនេះ។ លោកស្រី Baerbock បានបញ្ជាក់ថា ការិយាល័យប្រធានមហាសន្និបាតបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រប្រធាន NPT លើកទី ១១ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្និសីទ សម្របសម្រួលការចរចា និងលើកកម្ពស់ឯកភាពដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន៕