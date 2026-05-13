វៀតណាមខិតខំជំរុញសន្និសីទត្រួត​ពិនិត្យ NPT ដើម្បីសម្រេចឲ្យ​បានលទ្ធផលជាក់ស្តែង

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ន ប្រឈម​មុខ​នឹង​បញ្ហា​សាកល្បងដ៏​ស្មុគស្មាញជាច្រើន ខណៈពេលដែលបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាម រួមជាមួយ​ប្រទេសសមាជិកដទៃទៀត ដើម្បីខិតខំទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្តែង និងមានតុល្យភាពនៅក្នុង​សន្និសីទ។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ។ រូបថត៖ VNA

នា​សប្តាហ៍​កន្លងទៅ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានជួបជាមួយលោកស្រី Annalena Baerbock ប្រធានសម័យប្រជុំលើកទី ៨០ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃសន្និសីទត្រួត​ពិនិត្យលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា នៅទីក្រុងញូវយ៉ក។

ក្នុង​សម័យ​ប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ន ប្រឈម​មុខ​នឹង​បញ្ហា​សាកល្បងដ៏​ស្មុគស្មាញជាច្រើន ខណៈពេលដែលបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាម រួមជាមួយ​ប្រទេសសមាជិកដទៃទៀត ដើម្បីខិតខំទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្តែង និងមានតុល្យភាពនៅក្នុង​សន្និសីទ។ លោកក៏បានបញ្ជាក់ពីការ​សន្យារបស់វៀតណាមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែទម្រង់ និងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយរួម​ និង​មហាសន្និបាត​និយាយដោយឡែក​។

ក្នុងនាមប្រធានមហាសន្និបាត លោកស្រី Annalena Baerbock បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការចូលរួមចំណែករបស់វៀតណាមក្នុងតួនាទីជាប្រធានសន្និសីទលើក​នេះ​។ លោកស្រី Baerbock បានបញ្ជាក់ថា ការិយាល័យប្រធានមហាសន្និបាតបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រប្រធាន NPT លើកទី ១១ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្និសីទ សម្របសម្រួលការចរចា និងលើកកម្ពស់ឯកភាពដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើច្បាប់យោធា និងការពារជាតិ

នា​រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា នៅទីករុងហាណូយ បាន​ប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចសន្ទនា រវាងនាយកដ្ឋានច្បាប់នៃក្រសួងការពារ​ប្រទេស ជាមួយ​នាយកដ្ឋានច្បាប់នៃក្រសួងការពារជាតិ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី។
