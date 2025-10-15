ព័ត៌មាន
វៀតណាត្រូវបានលើកតម្កើងក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ពិភពលោក
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រសកលរបស់ UNESCO ខ្ពង់រាបថ្ម Dong Van នៅខេត្ត Tuyen Quang បានទទួលគិត្តិនាមជា “ទិសដៅវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ឈានមុខគេរបស់អាស៊ី ឆ្នាំ ២០២៥” ខណៈឧទ្យានជាតិ Phong Nha – Ke Bang បានឈ្នះពានរង្វាន់ “គោលដៅធម្មជាតិឈានមុខគេរបស់វៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥” និងជា “ឧទ្យានជាតិនាំមុខអាស៊ី”។
ឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រសកលរបស់ UNESCO ខ្ពង់រាបថ្ម Dong Van ត្រូវបាន WTA លើកតម្កើងជាបន្តបន្ទាប់ ជាមួយនឹងកិត្តនាមជា "គោលដៅទេសចរណ៍ដែលទើបលេចចេញ របស់អាស៊ីឆ្នាំ ២០២៣" និងជា “គោលដៅវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ឈានមុខគេរបស់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំ ២០២៤”។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ឧទ្យានជាតិ Phong Nha – Ke Bang ត្រូវបាន អង្គការUNESCO ទទួលស្គាល់ពីរដងជាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣UNESCO បានទទួលស្គាល់ឧទ្យានជាតិ Phong Nha – Ke Bang ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភូមិសាស្ត្រ។
នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមទេសចរណ៍ Vietravel ត្រូវបានលើកតម្កើងក្នុងប្រភេទចំនួន ៣ នៃពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ពិភពលោក រួមមានក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ឈានមុខគេរបស់អាស៊ី ប្រតិបត្តិករកញ្ចប់ទេសចរណ៍ឈានមុខគេរបស់វៀតណាម និងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ឈានមុខគេរបស់វៀតណាម៕