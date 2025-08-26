Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វគ្គហាត់សម A80 លើកទី២ នៅទីលាន Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ

រូបភាពនៅវគ្គហាត់សមលើកទី ២ នៃពិធីព្យុហយាត្រា A80។ (រូបថត៖ VOV)

នាយប់ថ្ងៃទី​២៤ ខែសីហា នៅទីលាន Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ អនុគណៈកម្មាធិការរៀបចំក្បួនដង្ហែ ព្យុហយាត្រា បានរៀបចំវគ្គហាត់សមសម្រាប់កងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធដែលចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែ ព្យុហយាត្រាក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា (ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥) និងទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម (ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥) (ហៅរកាត់ថា A80)។

វគ្គហាត់សមលើកទី២ មានការចូលរួមរបស់យុទ្ធជនជាង ១៦.៣០០នាក់; ផែនយានយន្ត កាំភ្លើងធំយោធាចំនួន ៦ របស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម និងផែន យានយន្តពិសេសចំនួន ៨ របស់នគរបាលប្រជាជនវៀតណាម។ ជាពិសេស ការ ចូលរួមរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី ឡាវ និងកម្ពុជា បានរួមចំណែកបង្ហាញយ៉ាងរស់រវើកនូវ មាគ៌ាកិច្ចការបរទេសផ្នែកការពារជាតិរបស់វៀតណាម។

ការហាត់សមនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីប្រជាជនរដ្ឋធានី និងភ្ញៀវទេសចរ។ តាមដងផ្លូវដែលក្បួនដង្ហែឆ្លងកាត់នោះ ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយ ទង់ជាតិក្រហមផ្កាយមាសដែលបក់រវិកៗក្នុងសូរសំឡេងហ៊ោកញ្ច្រៀវដ៏ខ្លៀវក្លា។

“នេះជាការហាត់សមព្យុហយាត្រាលើកទី២ ហើយនេះក៏ជាលើកទី២ហើយដែលខ្ញុំបានមកទស្សនា។ ខ្ញុំបានទៅតាំងពីព្រឹកព្រលឹម ដើម្បីមានកន្លែងអង្គុយដូចពេលនេះ។ ខ្ញុំរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ ផែនក្បួនដង្ហែរ ផែនរថក្រោះស្អាតនិងឧឡារិកមែនទេន”។

“មកដល់ទីនេះ ខ្ញុំឃើញថាបរិយាកាសក្លៀវក្លាណាស់ ផែនក្បួនដង្ហែយ៉ាងស្អាតធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទស្សនាច្រើនដងទៀត ជាពិសេសក្នុងទិវាបុណ្យជាតិ ទី ២ ខែកញ្ញា”។

តាមការគ្រោងទុក វគ្គហាត់សមសរុបបឋមនៃពិធីព្យុហយាត្រានឹងបន្តប្រព្រឹត្តទៅនៅទីលាន Ba Dinh នៅយប់នាថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ហើយវគ្គហាត់សមសរុបចុង ក្រោយ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹក ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលានិង មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះខ្យល់ព្យុះ Kajiki

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលានិង មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះខ្យល់ព្យុះ Kajiki

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាន ត្រូវតែតាមដាន ស្ថានការណ៍ឱ្យបានដិតដល់ ដោយមានគោលដៅសង្គ្រោះមនុស្ស ការពារអាយុជីវិត ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាអាទិភាពចម្បងនិងសំខាន់បំផុត បន្ទាប់មកការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ធានាការឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។
