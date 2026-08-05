Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម៖ រួមគ្នាកសាងសហគមន៍អាស៊ានសាមគ្គីភាព និងរឹងមាំ

ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៥៩ ទិវាបង្កើតសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ខួបលើកទី ៥០ ទិវាចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (TAC) និងខួបលើកទី ៣១ ទិវាវៀតណាម​ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន នារសៀលថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃ​បណ្តា​ប្រទេសអាស៊ាន​មកសម្តែងការគួរសម។​

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយ​។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុង​ជំនួប​នេះ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាម​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ាន និងបណ្តា​ប្រទេសអាស៊ាន ដោយចាត់ទុកអាស៊ានជាគ្រួសារដ៏ជិតស្និទ្ធ និងជាប្រទេសជិតខាងដ៏រួសរាយរាក់ទាក់​។ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាម​មាន​បំណង​ចង់បន្តលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទាំងនេះឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់​ស្ដែង ស្ថិរភាព គួរឱ្យទុកចិត្ត និងចីរភាព​យូរអង្វែង ដោយ​រួមគ្នាកសាងសហគមន៍អាស៊ានសាមគ្គីភាព និងរឹងមាំ។

ដោយចែករំលែកទស្សនៈលើទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអាស៊ាន លោក​អគ្គលេខា​បក្ស ប្រធានរដ្ឋ​ តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកដែល​មាន​ការ​វិវត្តន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញ អាស៊ាន និង​បណ្តាប្រទេសសមាជិកត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ​ក្នុងរវាងបណ្តា​ប្រទេសអាស៊ាន និងរវាងអាស៊ាននិងដៃគូ ដោយផ្តោតលើវិស័យ​ដែលមានសក្តានុពល ​មាន​លក្ខណៈបំពេញ​បន្ថែមឱ្យ​​គ្នាទៅវិញទៅមក និងបង្រួមគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាង​ប្រទេសសមាជិក។

តាង​នាមឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃ​បណ្តា​ប្រទេសអាស៊ានប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសហ្វីលីពីន លោក Francisco Noel R. Fernandez III បានបញ្ជាក់ថា បណ្តា​ប្រទេសអាស៊ានប្តេជ្ញាបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធរបស់វៀតណាម ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងរួមចំណែកដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដ៏រឹងមាំ ស្វាហាប់ នវានុវត្តន៍ និងយក​ប្រជាជនជាស្នូល ដោយរួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងពិភពលោក៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សន្និសីទការទូតលើកទី៣៣៖ សម័យប្រជុំពេញអង្គស្តីពីកិច្ច​ការបរទេសរបស់​បក្ស និងកិច្ច​ការបរទេសប្រជាជន

សន្និសីទការទូតលើកទី៣៣៖ សម័យប្រជុំពេញអង្គស្តីពីកិច្ច​ការបរទេសរបស់​បក្ស និងកិច្ច​ការបរទេសប្រជាជន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទការទូតលើកទី៣៣ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខា លោក ត្រិន កឹម​ទូ បានអញ្ជើញ​ចូលរួមនិងថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គស្តីពី​​កិច្ច​ការបរទេសរបស់​បក្ស និងកិច្ច​ការបរទេស​ប្រជាជន។ សម័យប្រជុំនេះត្រូវបានភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ខេត្ត និងទីក្រុងចំនួន៣៤ និងការិយាល័យតំណាងវៀតណាមនៅឯ​បរទេស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top