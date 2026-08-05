ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម៖ រួមគ្នាកសាងសហគមន៍អាស៊ានសាមគ្គីភាព និងរឹងមាំ
នៅក្នុងជំនួបនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ាន និងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ដោយចាត់ទុកអាស៊ានជាគ្រួសារដ៏ជិតស្និទ្ធ និងជាប្រទេសជិតខាងដ៏រួសរាយរាក់ទាក់។ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមមានបំណងចង់បន្តលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទាំងនេះឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្ដែង ស្ថិរភាព គួរឱ្យទុកចិត្ត និងចីរភាពយូរអង្វែង ដោយរួមគ្នាកសាងសហគមន៍អាស៊ានសាមគ្គីភាព និងរឹងមាំ។
ដោយចែករំលែកទស្សនៈលើទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអាស៊ាន លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកដែលមានការវិវត្តន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញ អាស៊ាន និងបណ្តាប្រទេសសមាជិកត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគក្នុងរវាងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងរវាងអាស៊ាននិងដៃគូ ដោយផ្តោតលើវិស័យដែលមានសក្តានុពល មានលក្ខណៈបំពេញបន្ថែមឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក និងបង្រួមគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងប្រទេសសមាជិក។
តាងនាមឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសហ្វីលីពីន លោក Francisco Noel R. Fernandez III បានបញ្ជាក់ថា បណ្តាប្រទេសអាស៊ានប្តេជ្ញាបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធរបស់វៀតណាម ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងរួមចំណែកដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដ៏រឹងមាំ ស្វាហាប់ នវានុវត្តន៍ និងយកប្រជាជនជាស្នូល ដោយរួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងពិភពលោក៕