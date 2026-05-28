ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម ជួបជាមួយប្រធានប្រតិបត្តិនៃ TCC Group (ថៃ)
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមកំពុងកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្ម ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់ការទាក់ទាញគម្រោងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ការគ្រប់គ្រងទំនើប និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជីវកម្មក្នុងស្រុក។ លោកបានស្នើឱ្យ TCC Group គាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរបស់វៀតណាមឱ្យចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដោយរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន។
ដោយទទួលស្គាល់សកម្មភាពវិនិយោគនិងអាជីវកម្មរបស់ TCC Group នៅវៀតណាមនាពេលកន្លងទៅ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានលើកទឹកចិត្ត TCC Group ឱ្យបន្តវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅវៀតណាម ដោយផ្តោតលើការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង ការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការការពារបរិស្ថាន និងការចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សហគមន៍ក្នុងតំបន់។
រីឯខ្លួនវិញ នាយកប្រតិបត្តិ TCC Group បានសម្តែងបំណងចង់ឱ្យវៀតណាមបន្តបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សកម្មភាពវិនិយោគ និងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅវៀតណាម ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ TCC Group កំពុងស្រាវជ្រាវលទ្ធភាពនៃការចាប់ផ្តើមសកម្មភាពអាជីវកម្មបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យឡូជីស្ទិក ការកែច្នៃឡើងវិញ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត៕