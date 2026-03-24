លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈ "សំឡេងក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ"
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម លេខាគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិម; លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ថាញ់មិន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។ កម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំជា ៣ ជំពូក ដែលពោរពេញទៅដោយលក្ខណៈនយោបាយនិងសិល្បៈ ដោយណែនាំទស្សនិកជនឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាតាមរយៈលំហូរប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ។ ជំពូកទី ១ ដោយមានចំណងជើងថា "ពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំងបំភ្លឺផ្លូវ" បានបង្កើតឡើងបរិយាកាសតន្ត្រីដ៏ពោរពេញទៅដោយមោទនភាព និងការដឹងគុណចំពោះបក្សដ៏រុងរឿង និងលោកប្រធានហូជីមិញដ៏មហិមារ។
ជំពូកទី ២ ដោយមានចំណងជើងថា "ផ្កាយនៅលើមួក - ពណ៌ទង់ក្នុងបេះដូង" បានរួមចំណែកដល់ការពណ៌នាយ៉ាងរស់រវើកអំពីរូបភាពរបស់កងទ័ពលោកអ៊ុំហូ។ ទស្សនិកជន បានរំលឹកឡើងវិញនូវសម័យកាលតស៊ូរបស់ប្រទេសជាតិ ឬទទួលបានអារម្មណ៍អំពីការលះបង់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងសម័យសន្តិភាព។
ជំពូកទី ៣ ដោយមានចំណងជើងថា "សំឡេងនៃថ្ងៃថ្មី" គឺជាការអះអាងនូវការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ បញ្ចប់ដោយបទភ្លេង "ស្វាគមន៍និទាឃរដូវវៀតណាម" កម្មវិធីនេះបានបើកចេញអនាគតមួយដ៏ពោរពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងរស់ប្រកបដោយភាពធន់របស់ប្រទេសជាតិ៕