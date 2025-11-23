Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ទទួលជួបប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាធារណរដ្ឋឆែក

នៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានទទួលជួបប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាធារណរដ្ឋឆែក លោក Milos Vystrcil ដែលកំពុងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសវៀត ណាម តាមការអញ្ជើញរបស់លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានទទួលជួបប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាធារណរដ្ឋឆែក លោក Milos Vystrcil។ (រូបថត៖ nhandan.vn)

ដោយបញ្ជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា និងផលប្រយោជន៍ត្រួតស៊ីគ្នាជាច្រើននោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើន ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងរវាងក្របខ័ណ្ឌបក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋសភា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋាន និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេស ទាំងពីរ សម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិ និងវេទិកា ពហុភាគី លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ការពារ ជាតិ-សន្តិសុខ វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា អប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថ្មីៗ ដូចជាថាមពលស្អាត ថាមពលកកើត ឡើងវិញ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដើម្បី «ដោះសោរសក្តានុពល» នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិ ការទ្វេភាគី។

លោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាឆែកបានសម្តែងការឯកភាពខ្ពស់ចំពោះទិសដៅសហប្រតិបត្តិការដែលបានលើកឡើងដោយអគ្គលេខាបក្សវៀតណាម ដោយបញ្ជាក់ថា លោក និងព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋសភាវៀតណាម គាំទ្ររដ្ឋាភិបាល បណ្ដាក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ទៅវិញទៅមក ដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយវៀតណាម។ ដោយឈរលើស្មារតីនោះ ព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ចលនាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ដែលនៅសេសសល់ ឲ្យផ្តល់ សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

