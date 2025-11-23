ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ទទួលជួបប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាធារណរដ្ឋឆែក
ដោយបញ្ជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា និងផលប្រយោជន៍ត្រួតស៊ីគ្នាជាច្រើននោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើន ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងរវាងក្របខ័ណ្ឌបក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋសភា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋាន និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេស ទាំងពីរ សម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិ និងវេទិកា ពហុភាគី លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ការពារ ជាតិ-សន្តិសុខ វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា អប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថ្មីៗ ដូចជាថាមពលស្អាត ថាមពលកកើត ឡើងវិញ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដើម្បី «ដោះសោរសក្តានុពល» នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិ ការទ្វេភាគី។
លោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាឆែកបានសម្តែងការឯកភាពខ្ពស់ចំពោះទិសដៅសហប្រតិបត្តិការដែលបានលើកឡើងដោយអគ្គលេខាបក្សវៀតណាម ដោយបញ្ជាក់ថា លោក និងព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋសភាវៀតណាម គាំទ្ររដ្ឋាភិបាល បណ្ដាក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ទៅវិញទៅមក ដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយវៀតណាម។ ដោយឈរលើស្មារតីនោះ ព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ចលនាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ដែលនៅសេសសល់ ឲ្យផ្តល់ សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ៕