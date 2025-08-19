ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មាភិបាលបដិវត្តន៍ជើងចាស់
នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាមលោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយ កម្មាភិបាលបដិវត្តន៍ជើងចាស់ អតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិមុនៗ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការនិងស្ថាប័នរបស់បក្ស រណសិរ្សមាតុភូមិ និងអង្គការ នយោបាយសង្គមមជ្ឈិម ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា។ អញ្ជើញចូលរួមក៏មានលោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងលោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន ផងដែរ។
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការ រួមចំណែកនិងការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់កម្មាភិបាលបដិវត្តន៍ជើងចាស់ អតីតសមាជិក គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អតីតថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាស្ថាប័នរបស់បក្ស រណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម និងអង្គការនយោបាយសង្គមមជ្ឈិមផងដែរ។ ជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាព ប្រទេសជាតិ ចែករំលែកអំពីឱកាស គុណសម្បត្តិ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសជាតិ នាបច្ចុប្បន្ន លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសម្តែងគោលបំណងថា នាពេលខាងមុខ ប្រតិភូទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំថ្ងៃនេះ នឹងបន្តពង្រីកប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លា រួមវិភាគទានទេពកោសល្យ បញ្ញា ដើម្បីរួមដំណើរជាមួយបក្ស មាតុភូមិ និងប្រជាជន ប្តេជ្ញាកសាងប្រទេសជាតិឱ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងសុភមង្គល ក្នុងយុគសម័យថ្មី៕