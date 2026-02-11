Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តរកម្រិតនៅដាក់ឡាក់

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្តដាក់ឡាក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សានៅឃុំ Ea Rok ខេត្តដាក់ឡាក់។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ថ្លែងនៅក្នុងពិធី។ (រូបថត៖ VNA)

គម្រោងនេះត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដីជិត ៦ ហិកតា នៅភូមិលេខ ៨ ឃុំ Ea Rok ដោយមានការវិនិយោគសរុបប្រហែល ៥,៨ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបម្រើសិស្សជិត ៧០០ នាក់នៃឃុំ Ea Rok និងតំបន់ជុំវិញ។

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអះអាងថា បក្ស និងរដ្ឋវៀតណាមជានិច្ចកាលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈថា ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលគឺជាគោលនយោបាយជាតិកំពូល។ ដើម្បីធានាថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ និងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពនោះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើថា៖

ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សានៅឃុំ Ea Rok ខេត្តដាក់ឡាក់។ (រូបថត៖ VNA)

“ខេត្តដាក់ឡាក់ ផ្នែកអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល គណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងសាលារៀន ត្រូវត្រៀមរៀបចំលក្ខខណ្ឌឲ្យបានល្អ ទាក់ទងនឹងជួរគ្រូបង្រៀន កម្មវិធីសិក្សា និងខ្លឹមសារបង្រៀន; គ្រប់គ្រង ដំណើរការ និងប្រើប្រាស់សំណង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; កសាងបរិយាកាសអប់រំដ៏ស្អាតស្អំនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ; ផ្តោតលើការអប់រំសិស្សអំពីសីលធម៌ របៀបរស់នៅ ឧត្តមគតិ និងស្មារតីជំនះការលំបាក។ សាលារៀនត្រូវតែក្លាយជាផ្ទះទីពីរសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ដើម្បីឲ្យអាណាព្យាបាលអាចទុកចិត្តជូនកូនៗទៅរៀន”។

នាព្រឹកថ្ងៃដដែល ក្នុងឱកាសត្រៀមទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០២៦លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់កម្មាផិបាល និងយុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន Ea H’Leo៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបាន​ស្លាប់ នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គាហ្សា

ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបាន​ស្លាប់ នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គាហ្សា

យោងតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅតំបន់ហ្គាហ្សា ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាស និងការបាញ់រះរបស់អ៊ីស្រាអែលនាថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ បានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនចំនួន ៥នាក់បានស្លាប់។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top