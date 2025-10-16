ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៖ ការដោះស្រាយចំណុចកកស្ទះក្នុងស្ថាប័នត្រូវតែជា ភារកិច្ចកំពូល
“ត្រូវតែបង្រួបបង្រួមនូវបាវចនាសកម្មភាព ដូចស្មារតីដឹកនាំនៃសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១៣ ដែលថា៖ “ការផ្ដោតសំខាន់ ចំនួន៣ - ការប្រកាសជាសាធារណៈចំនួន ៣- រង្វាស់តែមួយ”។ ការផ្តោតសំខាន់ចំនួន ៣ រួមមាន ការធ្វើស្ថាប័នភាវូបនីយកម្មនូវសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ យ៉ាងឆាប់រហ័ស; រៀបចំការអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លា ជាមួយនឹងផលិតផលជាក់លាក់; ត្រួតពិនិត្យ និងឃ្លាំមើលជាប្រចាំ ដោះស្រាយការជំពាក់ជំពិនឲ្យទាន់ពេលវេលា។ ការប្រកាសជាសាធារណៈចំនួន៣ រួមមាន ការប្រកាសវឌ្ឍនភាព; ការប្រកាសទំនួល ខុសត្រូវ និងការប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់សាធារណៈជននិងសង្គមត្រួតពិនិត្យ និងអមដំណើរ។ ចំណែករង្វាស់តែមួយនោះគឺ កម្រិតជីវភាព និងការជឿទុកចិត្ត របស់ប្រជាជន”៕