លោកប្រធានរដ្ឋស្នើឲ្យជំរុញខ្លាំងនូវនវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ថ្លែងមតិនៅពិធីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសម្ដែងនូវគោលបំណង ចង់ឲ្យកសិករពិតជាកម្មវត្ថុ និងជាកត្តាស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម សេដ្ឋកិច្ចជនបទ និងការកសាងជនបទថ្មី។
“សមាគមកសិករគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ វិធានការល្អ និងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយជួរបញ្ញវន្ត និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីគាំទ្រ និងជួយកសិករលើកកំពស់គុណភាពក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទំនិញកសិកម្ម។ ទន្ទឹម នឹងនោះ ជំរុញខ្លាំងនូវនវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យកសិកម្ម ការពារ បរិស្ថានអេកូឡូស៊ី; ធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្ម និងរក្សាអត្តសញ្ញាណ វប្បធម៌ជាតិ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា "កសិករវៀតណាមឆ្នើម" និង "អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម" ដែលបានលើកតម្កើង នឹងបន្តសរសេរ និងផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវបំផុសគំនិត; បន្តលះបង់ រក្សានូវវិធីធ្វើការច្នៃប្រឌិត ហើយសាមគ្គី និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន”៕