ព័ត៌មាន

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន៖ ការបោះឆ្នោតមានទ្រង់ទ្រាយធំនិងមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតតាំងពីមុនមក

នារសៀលថ្ងៃ២១ មីនា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន ថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ VOV)

ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនាកន្លងទៅ គឺជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយទ្រង់ទ្រាយធំ វិសាលភាពធំទូលាយ និងតម្រូវការខ្ពស់បំផុត ហើយទទួលបានជោគជ័យល្អប្រសើរ។

លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថា សមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតមានចំនួន ៥០០ នាក់ ខណៈដែលចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត ទីក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំសង្កាត់ ក៏ស្របតាមតាមតម្រូវការដែលបានដាក់ចេញផងដែរ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

ប្រការសំខាន់បំផុតនោះ គឺអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសបានទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ត្រឹមត្រូវ ដោយក្ដីរំភើបរីករាយ ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលដែលសក្តិសម មានសីលធម៌ ទេពកោសល្យ និងលក្ខណៈ
សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ តាមរយៈអត្ថបទរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ខ្ញុំមានបំណងថា សមាជិកសភា និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនត្រូវតែបំពេញបេសកកម្ម បំពេញតាមការសន្យារបស់ពួកគេចំពោះអ្នកបោះឆ្នោត និងប្រជាជននៅពេលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត។ នៅពេលជាប់ឆ្នោតហើយ ត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងអាណត្តិនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ ក៏ដូចជាផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល៥ឆ្នាំ ២០២៦-២០៣០ ដោយសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់ ធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រងអតិផរណា និងធានាសន្តិសុខសង្គមផងដែរ។ សមមិត្តអគ្គលេខាបក្សបក្សទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូល និងប្រជាជនទាំងមូលមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងសមាជិកសភាម្នាក់ៗ

នារសៀលថ្ងៃដដែល ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដើម្បីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ស្តីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោត និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦។ យោងតាមបញ្ជីឈ្មោះដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងសមាជិកគណៈលេខាទាំងអស់ សុទ្ធតែជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

ប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត៖ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតគឺខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីមុនមក

នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្តីពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត និងបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក សមាជិកាជាប់ឆ្នោតសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦។
