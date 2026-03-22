លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន៖ ការបោះឆ្នោតមានទ្រង់ទ្រាយធំនិងមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតតាំងពីមុនមក
ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន
ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦
និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១
ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនាកន្លងទៅ គឺជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយទ្រង់ទ្រាយធំ
វិសាលភាពធំទូលាយ និងតម្រូវការខ្ពស់បំផុត ហើយទទួលបានជោគជ័យល្អប្រសើរ។
លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថា
សមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតមានចំនួន ៥០០ នាក់ ខណៈដែលចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត
ទីក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំសង្កាត់
ក៏ស្របតាមតាមតម្រូវការដែលបានដាក់ចេញផងដែរ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“ប្រការសំខាន់បំផុតនោះ
គឺអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសបានទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ត្រឹមត្រូវ
ដោយក្ដីរំភើបរីករាយ ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលដែលសក្តិសម មានសីលធម៌ ទេពកោសល្យ និងលក្ខណៈ
សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ តាមរយៈអត្ថបទរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ខ្ញុំមានបំណងថា សមាជិកសភា និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនត្រូវតែបំពេញបេសកកម្ម បំពេញតាមការសន្យារបស់ពួកគេចំពោះអ្នកបោះឆ្នោត និងប្រជាជននៅពេលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត។ នៅពេលជាប់ឆ្នោតហើយ ត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងអាណត្តិនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ ក៏ដូចជាផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល៥ឆ្នាំ ២០២៦-២០៣០ ដោយសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់ ធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រងអតិផរណា និងធានាសន្តិសុខសង្គមផងដែរ។ សមមិត្តអគ្គលេខាបក្សបក្សទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូល និងប្រជាជនទាំងមូលមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងសមាជិកសភាម្នាក់ៗ”។
នារសៀលថ្ងៃដដែល
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន
ដើម្បីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ស្តីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោត និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦។
យោងតាមបញ្ជីឈ្មោះដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោកអគ្គលេខាបក្ស
តូ ឡឹម និងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងសមាជិកគណៈលេខាទាំងអស់
សុទ្ធតែជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦៕