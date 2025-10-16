ព័ត៌មាន
លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង ជួបធ្វើការជាមួយស្ថាប័ននានាអំពីការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាក្រុងហាណូយ
ថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅជំនួបធ្វើការ លោកប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការដែលវៀត ណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ព្រោះ វាជាលើកទីមួយហើយ ដែលវៀតណាមរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការ សហប្រជាជាតិ ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នដែលបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសតាម អ៊ីនធឺណិត ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេស។
លោកប្រធានរដ្ឋបានក្រើន រំលឹកថា អង្គភាពនានាត្រូវដោះស្រាយឱ្យបានទាន់ពេលវេលានូវរាល់បញ្ហាដែល កើតឡើង ដើម្បីឱ្យពិធីចុះហត្ថលេខាប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យ ដើម្បីឱ្យមិត្ត ភក្តិអន្តរជាតិ ទទួលបានអារម្មណ៍អំពីភាពស្និទ្ធស្នាល រួសរាយរាក់ទាក់របស់ប្រទេស និងប្រជាជនវៀតណាម៕