ព័ត៌មាន
លោកប្រធានរដ្ឋចិន ស៊ី ជីនពីង កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ថ្លែងបន្ទាប់ពីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំថ្មីៗនេះរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅទីក្រុងប៉េកាំង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក វ៉ាង យី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរ និងបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផល ដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវលទ្ធផលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។
ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ បានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិន និងបានអញ្ជើញលោកប្រធាន ស៊ី ជីនពីង ដោយផ្ទាល់ឱ្យទៅទស្សនកិច្ចសេតវិមាននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា។
លើសពីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក វ៉ាង យី ក៏បានប្រកាសពី “ចក្ខុវិស័យថ្មី” ក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានសម្រេចបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉េកាំង។ យោងតាមលោក ប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកសាង “ទំនាក់ទំនងចិន-អាមេរិក ដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនានិងស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រ” ដោយមានការរំពឹងទុកថា នឹងដើរតួនាទីជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំខាងមុខ និងលើសពីនេះ។
អ្នកការទូតកំពូលចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា “ស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយស្ថាបនា” ត្រូវតែជាស្ថានភាពនៃស្ថិរភាពវិជ្ជមាន ជាដំបូង ដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។ ភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តពង្រឹងភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើន៕