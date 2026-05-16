ព័ត៌មាន

លោកប្រធានរដ្ឋចិន ស៊ី ជីនពីង កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន វ៉ាង យី បានបញ្ជាក់នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ថា លោកប្រធាន ស៊ី ជីនពីង នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសរតៈរដូវឆ្នាំនេះ តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីលោក ដូណាល់ ត្រាំ។

ថ្លែងបន្ទាប់ពីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំថ្មីៗនេះរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅទីក្រុងប៉េកាំង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក វ៉ាង យី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរ និងបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផល ដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវលទ្ធផលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ បានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិន និងបានអញ្ជើញលោកប្រធាន ស៊ី ជីនពីង ដោយផ្ទាល់ឱ្យទៅទស្សនកិច្ចសេតវិមាននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា។

លើសពីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក វ៉ាង យី ក៏បានប្រកាសពី ចក្ខុវិស័យថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានសម្រេចបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉េកាំង។ យោងតាមលោក ប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកសាង ទំនាក់ទំនងចិន-អាមេរិក ដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនានិងស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រដោយមានការរំពឹងទុកថា នឹងដើរតួនាទីជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំខាងមុខ និងលើសពីនេះ។

អ្នកការទូតកំពូលចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយស្ថាបនាត្រូវតែជាស្ថានភាពនៃស្ថិរភាពវិជ្ជមាន ជាដំបូង ដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។ ភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តពង្រឹងភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើន៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ពន្លឿនពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញការនាំចេញនាំចូលរវាងវៀតណាម-កម្ពុជា

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងជាបន្តបន្ទាប់។
