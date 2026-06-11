Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ទទួលជួបប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ទីក្រុងហាណូយ) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានទទួលជួបលោក តាណាកា អាគីហ៊ីកូ ប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសវៀតណាម។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានទទួលជួបលោក តាណាកា អាគីហ៊ីកូ ប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA)។ (រូបថត៖ VNA)

ក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានស្នើឱ្យ JICA ស្រាវជ្រាវលើទិសដៅមួយចំនួនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) នាពេលខាងមុខ ដូចជា៖ ជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តឧស្សាហូបនីយកម្ម ទំនើបកម្ម ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ការបង្កើនផលិតភាពការងារ និងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វៀតណាម; ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ODA ជំនាន់ថ្មីដល់វៀតណាម ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលជាងមុន និងនីតិវិធីដោយមានភាពបត់បែនជាងមុន ជំរុញការស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តន៍ប្រាក់កម្ចីគាំទ្រថវិកាក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ; បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រង។

ទិដ្ឋភាពនៃជំនួប។ (រូបថត៖ VNA)

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យ JICA សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋានដទៃទៀតរបស់វៀតណាម ដើម្បីបង្កើតបញ្ជីគម្រោងសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០ និងសហការជាមួយភាគីវៀតណាម ដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងសាកលវិទ្យាល័យវៀតណាម-ជប៉ុន ជាដើម។

រីឯខ្លួនវិញ ប្រធាន JICA លោក តាណាកា អាគីហ៊ីកូ បានឲ្យដឹងថា JICA បានស្នើទិសដៅថ្មីៗក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ODA ជាមួយវៀតណាមក្នុងរយៈពេលខាងមុខ រួមទាំងសសរស្តម្ភចំនួនបួន ក្នុងវិស័យ៖ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់; ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់; ការកសាង និងកែលម្អស្ថាប័ន គោលនយោបាយ; និងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាគឺជាចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជប៉ុននិយាយរួម និង JICA និយាយដោយឡែក ជាមួយវៀតណាម ជាពិសេសការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប LOTUSat-1 ឱ្យបានឆាប់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សប្តាហ៍ទំនិញវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៦ នៅប្រទេសជប៉ុន និងទីផ្សារអាស៊ីជាច្រើន

សប្តាហ៍ទំនិញវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៦ នៅប្រទេសជប៉ុន និងទីផ្សារអាស៊ីជាច្រើន

ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម សហការជាមួយ AEON group បានរៀបចំសប្តាហ៍ទំនិញវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៦ ក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅតាម​ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប AEON ក្នុងប្រទេសជប៉ុន ម៉ាឡេស៊ី ហុងកុង(ចិន) ចិន និងកម្ពុជា ដោយមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយទំនិញវៀតណាម បង្កើនការរតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រីកឱកាសនាំចេញ​សម្រាប់សហគ្រាសវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top