ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ រួមបញ្ចូលកម្មវិធីគោលដៅជាតិតាមទិសដៅជាក់ស្ដែង
នេះជាសំណូមពររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ បន្ទាប់ពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានតម្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយនៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិទាំងបួន ដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរួម ជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានការលំបាក តំបន់ជនបទ តំបន់ព្រៃភ្នំ និងតំបន់ជនជាតិភាគតិច។ គោលដៅគឺការបញ្ចេញ ១០០% នៃថវិកាមជ្ឈិមដែលបានបែងចែកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ រួមទាំងថវិកាចំនួន ៦៨០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីកម្មវិធីចំនួនបីក្នុងដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥ ដែលបានពង្រីកដល់ឆ្នាំ ២០២៦។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេស លើការស្រាវជ្រាវការរួមបញ្ចូលគ្នានូវកម្មវិធីគោលដៅជាតិ តាមទិសដៅជាក់ស្ដែង មិនមែនជាការរួមបញ្ចូលគ្នារូបវន្តឡើយ។
"កម្មវិធីគោលដៅជាតិថ្មីត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នា ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលបំណងនៃខ្លឹមសារនីមួយៗ។ ជនបទថ្មី ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព ជនជាតិភាគតិច វប្បធម៌ ការអប់រំ សុខាភិបាល... ត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគោលដៅ។ ខ្លឹមសារណាដែលគួរតែរួមបញ្ចូល ហើយខ្លឹមសារណាដែលគួរតែអនុវត្តន៍យ៉ាងលម្អិត ពីព្រោះខ្លឹមសារដែលត្រួតស៊ីគ្នាត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នា។ ទីពីរ ក្រុមភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងណា គឺនៅតែត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយក្រសួងនោះ”។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើផងដែរថា យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦ ក្រសួង និងស្ថាប័ននានាត្រូវតែបង្ហើយផែនការបែងចែកដើមទុន រយៈពេលមធ្យមសម្រាប់ដំណាក់កាល ឆ្នាំ២០២៦-២០៣០៕