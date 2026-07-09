Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ រួមបញ្ចូលកម្មវិធីគោលដៅជាតិតាមទិសដៅជាក់ស្ដែង

ត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់លើការរៀបចំការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិទាំងបួនឲ្យបានប្ដូរផ្ដាច់ ជាក់ស្ដែង និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

នេះជាសំណូមពររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ បន្ទាប់ពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានតម្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយនៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិទាំងបួន ដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរួម ជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានការលំបាក តំបន់ជនបទ តំបន់ព្រៃភ្នំ និងតំបន់ជនជាតិភាគតិច។ គោលដៅគឺការបញ្ចេញ ១០០% នៃថវិកាមជ្ឈិមដែលបានបែងចែកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ រួមទាំងថវិកាចំនួន ៦៨០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីកម្មវិធីចំនួនបីក្នុងដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥ ដែលបានពង្រីកដល់ឆ្នាំ ២០២៦។

ទិដ្ឋភាពនៅកិច្ចប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេស លើការស្រាវជ្រាវការរួមបញ្ចូលគ្នានូវកម្មវិធីគោលដៅជាតិ តាមទិសដៅជាក់ស្ដែង មិនមែនជាការរួមបញ្ចូលគ្នារូបវន្តឡើយ។

"កម្មវិធីគោលដៅជាតិថ្មីត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នា ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលបំណងនៃខ្លឹមសារនីមួយៗ។ ជនបទថ្មី ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព ជនជាតិភាគតិច វប្បធម៌ ការអប់រំ សុខាភិបាល... ត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគោលដៅ។ ខ្លឹមសារណាដែលគួរតែរួមបញ្ចូល ហើយខ្លឹមសារណាដែលគួរតែអនុវត្តន៍យ៉ាងលម្អិត ពីព្រោះខ្លឹមសារដែលត្រួតស៊ីគ្នាត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នា។ ទីពីរ ក្រុមភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងណា គឺនៅតែត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយក្រសួងនោះ”។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើផងដែរថា យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦ ក្រសួង និងស្ថាប័ននានាត្រូវតែបង្ហើយផែនការបែងចែកដើមទុន រយៈពេលមធ្យមសម្រាប់ដំណាក់កាល ឆ្នាំ២០២៦-២០៣០៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

តុលាការកំពូលបារាំងបានផ្ទេរសំណុំរឿងជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ ទៅកាន់សវនាការកម្រិតខ្ពស់បំផុត

តុលាការកំពូលបារាំងបានផ្ទេរសំណុំរឿងជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ ទៅកាន់សវនាការកម្រិតខ្ពស់បំផុត

នាថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា តុលាការកំពូលបារាំងបានសម្រេចផ្ទេរសំណុំរឿងដែលលោកស្រី Tran To Nga បានប្តឹងប្រឆាំងនឹងសាជីវកម្មគីមីអាមេរិកដែលធ្លាប់ផលិតជាតិគីមីពណ៌លឿងទុំទៅកាន់សវនាការពេញអង្គ (Full Court) ដើម្បីធ្វើការពិចារណា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top