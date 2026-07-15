Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ប្រែក្លាយគុណសម្បត្តិនៃច្រកទ្វារព្រំដែនទៅជាកម្លាំងចលករកំណើនរបស់ខេត្តឡាងសឺន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យ ឡាងសឺន ពន្លឿនការបញ្ចេណដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ ដោយខិតខំសម្រេចបាន ១០០% នៅចុងឆ្នាំ ២០២៦។ លើសពីនេះ ផ្តល់ធនធានអាទិភាពសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលតភ្ជាប់អន្តរតំបន់ និងអន្តរជាតិ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យ ឡាងសឺន ពន្លឿនការបញ្ចេណដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ ដោយខិតខំសម្រេចបាន ១០០% នៅចុងឆ្នាំ ២០២៦។ លើសពីនេះ ផ្តល់ធនធានអាទិភាពសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលតភ្ជាប់អន្តរតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

នាយយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តឡាងសឺន អំពីការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ រូបថត៖ VNA
នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា នៅខេត្តឡាងសឺន នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តឡាងសឺន អំពីការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងគោលដៅកំណើន "ពីរខ្ទង់"; ការបញ្ចេញដើមទុន វិនិយោគ សាធារណៈ; ប្រតិបត្តិការនៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត; ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈិមលេខ ៥៧ ស្តីពីរបកគំហើញក្នុងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិ ក៏ដូចជាការដោះស្រាយការលំបាក និងឧបសគ្គនៅមូលដ្ឋានផងដែរ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង​​ ថ្លែងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៅជំនួបធ្វើការ។ រូបថត៖ VNA

ថ្លែងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៅជំនួបធ្វើការ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានស្នើឱ្យខេត្តឡាងសឺន អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងនូវក្រុមភារកិច្ចនានាទាក់ទងនឹងសេណារីយ៉ូកំណើនសម្រាប់ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦ ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើន ១០% ក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ។ ជាពិសេស កំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវគំរូកំណើនដែលសមស្របទៅនឹងគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ខេត្តព្រំដែន។

«ខេត្តត្រូវផ្តោតលើការទាក់ទាញគម្រោងឧស្សាហកម្ម និងទេសចរណ៍ ហើយពន្លឿនការអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះ។ អនុវត្តន៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពនូវផែនការមេខេត្តដែលទើបតែបានអនុម័តនិងកែសម្រួល ដើម្បីរៀបចំលំហស្របតាម «អ័ក្សអភិវឌ្ឍន៍មួយ ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចពីរ និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមបី» ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្ហើយផែនការមេទីក្រុង និងជនបទ... ជាពិសេស ពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីផែនការមេនៃសួនឧស្សាហកម្ម និងចង្កោមដែលមានស្រាប់ ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគ។ ត្រូវតែមានកម្មវិធីពន្លឿនការវិនិយោគជាមួយវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងវិនិយោគិនចិន»។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យ ឡាងសឺន ពន្លឿនការបញ្ចេណដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ ដោយខិតខំសម្រេចបាន ១០០% នៅចុងឆ្នាំ ២០២៦។ លើសពីនេះ ផ្តល់ធនធានអាទិភាពសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលតភ្ជាប់អន្តរតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យអនុវត្តន៍យ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៧ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ឱ្យក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញរបស់ខេត្តផងដែរ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុម​ប្រទេសទាំង ៥ ដែលនាំមុខគេក្នុងវដ្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី របស់អាស៊ាន​

វៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុម​ប្រទេសទាំង ៥ ដែលនាំមុខគេក្នុងវដ្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី របស់អាស៊ាន​

វដ្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​បន្ទាប់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នឹងមិន​ពឹងផ្អែកលើខឿន​សេដ្ឋកិច្ចតែមួយ ឬវដ្តទំនិញតែមួយទៀតហើយ ប៉ុន្តែនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រទេសចំនួន ៥​ នៅក្នុងតំបន់៖ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ និងហ្វីលីពីន។ នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់លោក Shan Saeed ប្រធានសេដ្ឋវិទូសកលនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិ Juwai IQI។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top