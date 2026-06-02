Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ទីក្រុងហៃហ្វុង ត្រូវឈានមុខគេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគំរូកំណើន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានស្នើឱ្យទីក្រុងហៃហ្វុង ធ្វើការបូកសរុបជាបឋមរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការអនុវត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត ដោយស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើវិមជ្ឈការ ការប្រគល់អំណាច និងកំណត់ខ្លឹមសារមិនសមស្រប ដើម្បីរាយការណ៍ទៅកាន់មជ្ឈិមសម្រាប់ការកែតម្រូវទាន់ពេលវេលា។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ VNA)

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហៃហ្វុង (Hai Phong) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ប្រធានក្រុមត្រួតពិនិត្យ និងឃ្លាំមើលលេខ៤របស់ការិយាល័យនយោបាយ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យចំពោះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហៃហ្វុង។

ថ្លែងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៅកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានស្នើឱ្យទីក្រុងហៃហ្វុង ធ្វើការបូកសរុបជាបឋមរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការអនុវត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត ដោយស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើវិមជ្ឈការ ការប្រគល់អំណាច និងកំណត់ខ្លឹមសារមិនសមស្រប ដើម្បីរាយការណ៍ទៅកាន់មជ្ឈិមសម្រាប់ការកែតម្រូវទាន់ពេលវេលា។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

"ទីក្រុងហៃហ្វុង ត្រូវតែជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងឈានមុខគេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគំរូកំណើន។ ទីក្រុងឈានមុខគេមួយដូចទីក្រុងហៃហ្វុង ត្រូវតែជាកន្លែងសម្រាប់ការអនុវត្តជាសាកល្បងនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវគំរូកំណើនថ្មី ដោយយកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ជាមូលដ្ឋាន"៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានជួលគឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់ បន្ទាន់ និងយូរអង្វែង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានជួលគឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់ បន្ទាន់ និងយូរអង្វែង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាលំនៅឋានសុទ្ធសាធប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាបញ្ហាសន្តិសុខសង្គម គុណភាពធនធានមនុស្ស សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ភាគខាងជើងផងដែរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top