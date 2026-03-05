Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៤ ស្តីពីគម្រោងជាតិសំខាន់ៗ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋដឹកនាំគម្រោងជាតិសំខាន់ៗក្នុងវិស័យគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៤។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៤ គណៈកម្មាធិការរដ្ឋដឹកនាំគម្រោងជាតិសំខាន់ៗក្នុងវិស័យគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន។ (រូបថត៖ VNA)

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឱ្យភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យតម្លៃឯកតា បទដ្ឋាន ទុនវិនិយោគសរុប នីតិវិធីវិនិយោគ និងការជ្រើសរើសវិនិយោគិន អ្នកម៉ៅការ ដើម្បីធានាការអនុវត្តស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ លើសពីនេះ បន្តកៀរគរប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងការដាក់ពង្រាយការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ជាពិសេសក្នុងការផ្ដល់សំណង គាំទ្រការតាំងទីលំនៅថ្មី និងធានាថាលំនៅដ្ឋានថ្មីល្អជាងលំនៅដ្ឋានចាស់...លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំថា៖

“ដោះស្រាយការលំបាក និងឧបសគ្គឲ្យទាន់ពេលវេលា ដើម្បីសុក្រិតស្ថាប័ន។ បន្តពិនិត្យ កែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមផែនការមេឲ្យស្របតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤របស់បក្ស ស្តីពីលំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។ យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការភ្ជាប់ផែនការមេអំពីលំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី នៅតាមបណ្តោយផ្លូវល្បឿនលឿន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគម្រោង”៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពម្ចាស់ការ ទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការវិវត្តថ្មីៗលើពិភពលោក

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពម្ចាស់ការ ទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការវិវត្តថ្មីៗលើពិភពលោក

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមីនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ននានាដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាព សេណារីយ៉ូ និងដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តថ្មីៗលើពិភពលោកនាពេលកន្លងមក ដែលអាចប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ប្រទេសវៀតណាម ជាពិសេសជម្លោះកាន់តែស្មុគស្មាញនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងតំបន់ ផ្សេងៗទៀត។
