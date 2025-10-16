Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ស្នើឱ្យកសាង Thanh Hoa ទៅជា "ខេត្តគំរូ" និងជាប៉ូលកំណើនថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ តុលា សម័យប្រជុំជាផ្លូវការនៃមហាសន្និបាតបក្ខភាគលើកទី ២០ នៃខេត្ត Thanh Hoa អាណត្តិ ២០២៥ - ២០៣០ បានបើកនៅទីក្រុង Thanh Hoa។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំ មហាសន្និបាត។

ទិដ្ឋភាពនៅមហាសន្និបាត។ (រូបថត៖ VOV)
ក្នុងអាណត្តិឆ្នាំ ២០២០-២០២៥ ខេត្ត Thanh Hoa បានរក្សានូវអត្រាកំណើន GDP ជាមធ្យម ២ ខ្ទង់ (១០,២៤%) ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ ក្នុងប្រទេស។ ចំណូលថវិកាប្រចាំឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមខេត្តក្រុងកំពូលទាំង១០ក្នុងប្រទេស។
ក្នុងសុន្ទរកថាដឹកនាំមហាសន្និបាត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ចាំបាច់ត្រូវកសាង Thanh Hoa ទៅជា “ខេត្តគំរូ”។ តាមនោះ អនុវត្តន៍ជាបន្ទាន់ និង ព្រមៗគ្នានូវ ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនេះ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ; ពិនិត្យឡើងវិញ កែសម្រួល និងកសាងកម្មវិធី ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ របស់ខេត្ត ឱ្យសមស្របនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងបរិបទថ្មី កសាង Thanh Hoa ទៅជាប៉ូលកំណើនថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំ មហាសន្និបាត។ (រូបថត៖ VOV)
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើការងារកសាងបក្សនិងប្រព័ន្ធនយោបាយឲ្យកាន់តែស្អាតស្អំ និងរឹងមាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ផ្តោតលើការប្រតិបត្តិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត ប្រកបដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា រលូន និងប្រសិទ្ធភាព; កសាងអាជ្ញាធរឌីជីថល សង្គមឌីជីថល ពលរដ្ឋឌីជីថល។ ខេត្តក៏ត្រូវមានរបកគំហើញក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យកាន់តែស៊ីសង្វាក់គ្នា ពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចរាចរណ៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់តំបន់ អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍ សេវាកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្ម។ ល។
Thanh Hoa ក៏ត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចការ បរទេស កសាងព្រំដែនសន្តិភាព ស្ថិរភាព សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយ ប្រទេសឡាវបងប្អូន។ ជាពិសេស លើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចតាមច្រកទ្វារព្រំដែន បង្កើនការតភ្ជាប់តំបន់ជាមួយប្រទេសមិត្ត ដើម្បីពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

