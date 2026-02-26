ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS
ដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងល្អរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថា ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវការពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជាក់ស្តែងលើគ្រប់វិស័យ។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺចាំបាច់។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យ VNA និង TASS បន្តសហប្រតិបត្តិការគ្នាឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ ជាពិសេសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ភាសារុស្ស៊ី និងភាសាវៀតណាម; ការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ; ការបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរកឃើញ និងដោះស្រាយព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានខុសឆ្គងដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជានិច្ចកាលគាំទ្រនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ VNA ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី និងផែនការសហប្រតិបត្តិការជាមួយ TASS៕