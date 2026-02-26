Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS

នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានទទួលជួបលោក Andrey Kondrashov អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសវៀតណាម តាមការអញ្ជើញរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA)។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបលោក Andrey Kondrashov អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS។ (រូបថត៖ VNA)

ដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងល្អរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថា ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវការពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជាក់ស្តែងលើគ្រប់វិស័យ។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺចាំបាច់។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យ VNA និង TASS បន្តសហប្រតិបត្តិការគ្នាឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ ជាពិសេសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ភាសារុស្ស៊ី និងភាសាវៀតណាម; ការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ; ការបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរកឃើញ និងដោះស្រាយព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានខុសឆ្គងដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជានិច្ចកាលគាំទ្រនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ VNA ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី និងផែនការសហប្រតិបត្តិការជាមួយ TASS៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងគម្រោងលេខ ៦ (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំក្នុងឆ្នាំ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top