លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ជួបសវនាការជាមួយអគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីលោកស្រី Sam Mostyn។ (រូបថត៖ VNA)
នៅក្នុងជំនួបនេះ មេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពបន្តពង្រឹងសសរស្តម្ភនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ-សន្តិសុខឲ្យកាន់តែគួរឱ្យទុកចិត្ត និងមានកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រ បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ កិច្ចសហប្រតិ បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ ការអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល និងវិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា; កិច្ចសហប្រតិ បត្តិការវប្បធម៌ និងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនរវាងវៀតណាម និងអូស្ត្រាលី។ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើថា ភាគីទាំងពីរជំរុញវិធានការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងបង្កើនការវិនិយោគទ្វេភាគី ក្នុងរយៈពេល ២-៣ ឆ្នាំខាងមុខឡើងទ្វេដង; ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការវិនិ យោគលើវិស័យសក្តានុពលដូចជា៖ រ៉ែ និងរ៉ែសំខាន់ៗ ដីកម្រ ថាមពលកកើតឡើង វិញ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ក៏បានស្នើឱ្យអូស្ត្រាលីជួយវៀតណាមក្នុង ការកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិអំពីប្រជាជន និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិវៀតណាម; គាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពដល់កម្មាភិបាល និងមន្ត្រីរដ្ឋការវៀតណាម; បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិ វៀតណាមជាង ៣ សែន នាក់នៅអូស្ត្រាលី។
រីឯខ្លួនវិញ អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចែករំលែកថា អូស្ត្រាលីមានបំណង ចង់បង្កើនឱកាសវិនិយោគនៅវៀតណាម តាមរយៈការិយាល័យជំរុញការវិនិយោគ ដែលបានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ; ឯកភាពពង្រឹងកិច្ច សហប្រតិបត្តិការលើសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត; គាំទ្រវៀតណាមក្នុងតួនាទីជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃពិធីចុះហត្ថលេខារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត (ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥); មានបំណងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងការពារជាតិរវាង ប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត ដើម្បីរួមចំណែកទៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាព៕