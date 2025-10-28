Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង (អាស៊ាន+៣)

បន្តសកម្មភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយដៃគូ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ រួមជាមួយមេដឹកនាំនៃ ប្រទេសអាស៊ាន ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន+៣ លើកទី២៨ នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង (អាស៊ាន+៣)។ (រូបថត៖ Lai Hoa/VOV)

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសម្ដែងនូវគោល បំណងថា អាស៊ាន+៣ នឹងរួបរួមគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធ តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធភាព និងច្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្លាំងក្លា ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងចីរភាព ព្រមទាំងឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈម និងការ តក់ស្លុតពីខាងក្រៅ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា មិនថាក្នុងបញ្ហាឧបទ្វីប កូរ៉េ បញ្ហាសមុទ្រខាងកើត ឬបញ្ហាណាមួយ កត្តាសំខាន់បំផុតគឺថា ប្រទេសនានាត្រូវ គោរពច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ឆ្នាំ១៩៨២ មានការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់ សហការ ដោយស្មោះស្ម័គ្រ ជឿទុកចិត្ត និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី រួមគ្នាបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ដែលបើកចំហ បរិយាប័ន្ន តម្លាភាព និងផ្អែកលើច្បាប់ ដោយមានអាស៊ានដើរតួនាទីមជ្ឈភាព។

បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ាន+៣ បានអនុម័តលើសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំង នៅពេលបញ្ចេញមតិអំពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះការដែលកម្ពុជា និងថៃបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសន្តិភាព ក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ានលើកទី៤៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើឡើងនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី។
