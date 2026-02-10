ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយបុណ្យតេតដល់គ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកនិងកម្មករនៅថាញ់ហ័រ
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ បានស្នើឱ្យខេត្តថាញ់ហ័រ ផ្តល់អាទិភាពលើប្រភពធនធាន ដើម្បីប្រមូលផ្តុំសាងសង់អន្តេវាសិកដ្ឋានកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា ចំនួន ៦ កន្លែង ដែលបានចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅឆ្នាំ ២០២៥ ហើយត្រូវបញ្ចប់មុនថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា លោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែង ដោយរក្សាអណ្តាតភ្លើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈ។ ចំពោះសិស្សានុសិស្ស លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា ប្អូនៗនឹងខិតខំសិក្សាឲ្យបានល្អប្រសើរ ថែរក្សាក្តីសុបិន និងសេចក្តីប្រាថ្នា និងចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងមាតុភូមិដ៏ស្រស់បំព្រង។
ក្នុងការចុះសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់អំណោយបុណ្យតេតដល់គ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារដែលមានស្ថានភាពលំបាក និងកម្មករនៅខេត្តថាញ់ហ័រ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យថាញ់ហ័រផ្តល់អាទិភាពដល់ធនធានសម្រាប់សុខុមាលភាពសង្គម ដោយធានាថា "គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលនៅក្រោយឡើយ"។ បន្តលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម។ ជាពិសេស ធានាថា ប្រជាជនគ្រប់រូបទទួលអំណរបុណ្យតេតឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក យ៉ាងសប្បាយរីករាយ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ជំរុញផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មចាប់ពីថ្ងៃ ខែ និងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦៕