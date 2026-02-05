Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាមមិញជីញ៖ ជំរុញកំណែទម្រង់ លើកកំពស់គុណភាពស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឯកជន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានតម្រូវឱ្យបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងសហគ្រាសឯកជនជាមួយគ្នា រវាងសហគ្រាសឯកជនជាមួយសហគ្រាសរដ្ឋ និងសហគ្រាសដែលមានទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI;) បង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសខ្នាតធំនិងមធ្យមយ៉ាងឆាប់រហ័ស សម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឯកជនក្នុងទ្រង់ទ្រាយតំបន់ និងសកលលោក ក៏ដូចការផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច មីក្រូ និងលក្ខណៈគ្រួសារ ផងដែរ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ថ្លែងមតិដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖VNA)
 

ថ្លែងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៅកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ ដឹកនាំការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៨ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) ដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ បានតម្រូវឱ្យជំរុញកំណែទម្រង់ សុក្រិត និងលើកកំពស់គុណភាពស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយ ធានា និងការពារសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិ សិទ្ធិសេរីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងសិទ្ធិប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នារបស់សេដ្ឋកិច្ចឯកជន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ជួយសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចឯកជនក្នុងការទទួលបានធនធាននានា ដូចជាដីធ្លី ដើមទុន ធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់; ជំរុញវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឯកជន។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ថ្លែងមតិដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ VNA)

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតម្រូវឱ្យបូកសរុប និងវាយតម្លៃយ៉ាងហត់ច្មត់ចំពោះកម្មវិធី និងគម្រោងនានា សំដៅធ្វើស្ថាប័នភាវូបនីយកម្មយ៉ាងពេញលេញនូវគោលជំហររបស់បក្សស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន; ជំរុញការកែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាល និងអនុវត្តន៍គោលនយោបាយកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ អាជីវកម្ម និងកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់សហគ្រាស; ធានាសិទ្ធិសេរីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម សិទ្ធិស្មើភាពក្នុងការទទួលបានធនធាន; ផ្ទៀងស្តាប់ជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយការលំបាក និងឧបសគ្គសម្រាប់សហគ្រាស៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

