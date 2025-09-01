Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថា សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឯបរទេសជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានក្នុងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល

ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅក្រុងធានជីន ប្រទេសចិន នារសៀលថ្ងៃទី៣១ សីហា នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសហ គមន៍ជនវៀតណាមនៅចិន។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ ថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅប្រទេសចិន (រូបថត៖ VNA)

ជំនួបនេះមានការចូលរួមពីអាណិកជនវៀតណាមនិងនិស្សិត មកពីទីក្រុងធានជីន ទីក្រុង ប៉េកាំង សៀងហៃ សានទុង ក្វាងស៊ី ហឺប៉ី ចំនួន ២៧០ នាក់ រួមជាមួយកម្មាភិបាល និងបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតតំណាង សហគមន៍ជនជាតិ វៀតណាមជាង ១០០.០០០ នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិន។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ ថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយ សហគមន៍ជន វៀតណាមនៅប្រទេសចិន (រូបថត៖VNA)

 

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សហគមន៍ជនវៀតណាមគឺជាស្ពានមួយនិងអនុវត្តន៍គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសជាតិ។ បច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនជាង ៦ លាននាក់រស់នៅក្នុង ១៣០ ប្រទេស។ ជនជាតិវៀតណាមគ្រប់រូប ទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយ តែងតែសម្លឹងឆ្ពោះទៅមាតុភូមិរបស់ខ្លួន ហើយប្រាថ្នាចង់រួមចំណែកនិងរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិជានិច្ច; ជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ; និងជាស្ពានតភ្ជាប់ការជួបប្រាស្រ័យប្រជាជនក្នុងប្រទេស។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា សហគមន៍ជន វៀត ណាមនៅក្រៅប្រទេសគឺជាផ្នែកមួយមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាន នៃផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ហើយកំពុងរួមចំណែកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងការពារជាតិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា សហគមន៍ជន វៀតណាមនៅចិននឹងតែងតែមានមោទនភាពចំពោះភាពជាជនជាតិវៀតណាម មោទនភាពដែលមានវប្បធម៌បង្កប់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិ និងការរួមចំណែកក្នុងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងចិន៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី ៣១ សីហា នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស (នៃទីក្រុងហាណូយ) អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោក Zhao Leji ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិន។
