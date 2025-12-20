Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតម្រូវឱ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអនុវត្តន៍ «ការត្រួសត្រាយចំនួន ៦»

ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែអនុវត្តន៍ «ការត្រួសត្រាយចំនួន ៦» ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់របស់ប្រទេសជាតិ។
ទិដ្ឋភាពនៅសន្និសីទ។ (រូបថត៖ VOV)

តម្រូវការនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ្វាម មិញជីញ លើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទបូកសរុបការងារនៃផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥ និងដាក់ពង្រាយភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងភារកិច្ចសម្រាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេលខាងមុខ៖ កំណើនឧស្សាហកម្មតាមរយៈជម្រៅ; ពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានពង្រីកនិងលើកកំពស់; ទីផ្សារចម្រុះនិងប្រកបដោយចីរភាព; ផ្ទៃក្នុងមានសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពគ្នា; រៀបចំបុគ្គលិកយ៉ាងរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាព។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកច្បាស់ថា៖

“ទីមួយ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មប្រទេសជាតិ។ ទីពីរ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាព តាមទិសដៅឌីជីថលនិងបៃតង។ ទីបី ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារ ផលិតផល និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ទីបួន ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខ្ជះខ្ជាយ ភាពអវិជ្ជមាន អំពើពុករលួយ ហើយពិសេសទំនិញក្លែងក្លាយ ការរត់ពន្ធ និងការក្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្ម។ ទីប្រាំ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការកសាងជួរបុគ្គលិកយ៉ាងស្អាតស្អំ រឹងមាំ និងមានសមត្ថភាព។ ទីប្រាំមួយ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការធ្វើវិមជ្ឈការ និងការកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាល”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានសាងសង់និងសម្ពោធគម្រោងធំៗចំនួន ២៣៤ ដែលមានតម្លៃសរុប ១៣៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានសាងសង់និងសម្ពោធគម្រោងធំៗចំនួន ២៣៤ ដែលមានតម្លៃសរុប ១៣៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ គម្រោងនិងសំណង់ចំនួន ២៣៤ នៅទូទាំងខេត្ត និងក្រុងចំនួន ៣៤ ត្រូវបានបើកករដ្ឋានសាងសង់ បើក សម្ពោធ និងបើកឲ្យដំណើរការចរាចរណ៍បច្ចេក ទេស ក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដើម្បីអបអរសាទរមហា សន្និបាតលើកទី ១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាម។ ដើមទុនវិនិយោគសរុបសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ មានចំនួនជាង ១៣៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
