ព័ត៌មាន

លេខាទីមួយ ប្រធានរដ្ឋគុយបា និងលោកជំទាវ​ អញ្ជើញ​មកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា លេខាទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តគុយបា ប្រធានរដ្ឋគុយបា លោក Miguel Díaz-Canel Bermúdez និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម ចូលរួមខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ បានប្រព្រឹត្តិទៅតបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងលោកជំទាវ។

លេខាទីមួយ និងជាប្រធានរដ្ឋគុយបា លោក Miguel Díaz-Canel Bermúdez និងលោកជំទាវ បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Noi Bai ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ Van Diep/VNA
 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគុយបាប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Rogelio Polanco Fuentes បានឲ្យដឹងថា នេះជាលើកទីមួយហើយដែលលោក Miguel Díaz-Canel Bermúdez អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមក្នុងតួនាទីជាលេខាទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តគុយបា និងជាប្រធានរដ្ឋ។ មុននោះ លោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគុយបាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមចំនួនពីរលើក (ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ក្នុងនាមជាអនុប្រធានទីមួយនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំគុយបានឹងមានការពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់វៀតណាម និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសក៏នឹងចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៦៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងគុយបា និងវៀតណាមផងដែរ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Rogelio Polanco Fuentes បានអះអាងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងល្អប្រសើរ ហើយនឹងបន្តរួមចំណែកពូនជ្រំ និងពង្រីកទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងគុយបា និងវៀតណាម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួមជាមួយវៀតណាមអនុវត្តន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងស៊ីជម្រៅ

ចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួមជាមួយវៀតណាមអនុវត្តន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងស៊ីជម្រៅ

នារសៀលថ្ងៃទី ៣១ សីហា នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស (នៃទីក្រុងហាណូយ) អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោក Zhao Leji ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិន។
