ព័ត៌មាន

លើកទឹកចិត្តដល់ការពង្រីកគំរូមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍នវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម

នាថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ហាណូយ) លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានទទួលជួបថ្នាក់ដឹកនាំនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍នវានុវត្តន៍ និងបច្ចេក វិទ្យាវៀតណាម ចំណុះធនាគារជាតិអូស្ត្រាលី (មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ NAB វៀតណាម)។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដែលមានគុណភាពខ្ពស់លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅវៀតណាម។ តាមនោះ នាពេលខាងមុខ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា ធនាគារ NAB និងមជ្ឈមណ្ឌលកំណត់អត្តសញ្ញាណវៀតណាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដូច្នេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យធនាគារ NAB ស្វែងរកឱកាសដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងដាណាំង។ ជាមួយគ្នានេះ នឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍របស់វៀតណាម។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបន្តគាំទ្រ និងបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានស្ថិរភាព តម្លាភាព និងអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រដូចជា NAB ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំ តំណាងមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ NAB វៀតណាម បានស្នើដំណោះស្រាយសម្រាប់ NAB ដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាងមុននៅក្នុងវេទិកា និងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម៕

ធនាគារជាតិអូស្ត្រាលី (NAB) គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេស អូស្ត្រាលី ដែលមានប្រវត្តិជាង ១៧០ ឆ្នាំមកហើយ NAB មានក្រុមការងារជាង ៤០.០០០ នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង ១០ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

