ព័ត៌មាន
លើកទឹកចិត្តដល់ការពង្រីកគំរូមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍នវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដែលមានគុណភាពខ្ពស់លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅវៀតណាម។ តាមនោះ នាពេលខាងមុខ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា ធនាគារ NAB និងមជ្ឈមណ្ឌលកំណត់អត្តសញ្ញាណវៀតណាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដូច្នេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យធនាគារ NAB ស្វែងរកឱកាសដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងដាណាំង។ ជាមួយគ្នានេះ នឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍របស់វៀតណាម។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបន្តគាំទ្រ និងបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានស្ថិរភាព តម្លាភាព និងអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រដូចជា NAB ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំ តំណាងមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ NAB វៀតណាម បានស្នើដំណោះស្រាយសម្រាប់ NAB ដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាងមុននៅក្នុងវេទិកា និងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម៕
ធនាគារជាតិអូស្ត្រាលី (NAB) គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេស អូស្ត្រាលី ដែលមានប្រវត្តិជាង ១៧០ ឆ្នាំមកហើយ NAB មានក្រុមការងារជាង ៤០.០០០ នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង ១០ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។