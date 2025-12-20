ព័ត៌មាន
លើកតម្កើងស្នាដៃសារព័ត៌មានឆ្នើមចំនួន ៦៤ នៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ឌៀនហុងលើកទី៤
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់ មិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រោមប្រធានបទ “រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំនៃរដ្ឋសភាវៀត ណាម" ពានរង្វាន់ យៀនហុង ឆ្នាំនេះទទួលបានស្នាដៃសារព័ត៌មានជាច្រើន ជះឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងរីកសាយភាយក្នុងជីវភាពសង្គម ហើយត្រូវបានមិត្តអ្នកអានពេញចិត្ត និងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យ។ អត្ថបទជាច្រើនបានបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋ សភាក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍ រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្តែងទំនុកចិត្តថា នៅឆ្នាំ២០២៦ អ្នកសារព័ត៌មាននឹងបន្តអមដំណើររដ្ឋសភា ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងពេញលេញនូវសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា ដោយជួយរដ្ឋសភាដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
"ជាពិសេស សារព័ត៌មានត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តថ្មី និងសន្ទុះថ្មីក្នុងបក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូល ក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស; ការបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិ ឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១។ បន្តឆ្លុះបញ្ចាំងពីការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត...”។ នេះបើ យោងតាមប្រសាសន៍របស់ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន។
វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម (VOV) បានឈ្នះពានរង្វាន់ពីរ រួមទាំងរង្វាន់ A សម្រាប់ស៊េរីបទយកការណ៍ "ធ្វើឱ្យស្ថាប័នមានគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែង" របស់ក្រុមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន (VOV1) និងរង្វាន់ C សម្រាប់ស៊េរីអត្ថបទ "រដ្ឋសភាបន្តដំណើរដ៏រឹងមាំ និងច្នៃប្រឌិតដោយឥតឈប់ឈរ" របស់កាសែតអនឡាញវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម៕