ព័ត៌មាន

លើកតម្កើងសហគ្រាសចំនួន ២៨ ដែលតែងតែដើម្បីពលករនិយោជិត ឆ្នាំ២០២៥

ពានរង្វាន់ “សហគ្រាសឆ្នើមដើម្បីពលករ” ឆ្នាំ២០២៥ គ្រោងនឹងប្រគល់ជូននាយប់ថ្ងៃទី ១៥ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ។

ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្មឆ្នើមដែលតែងតែពលករ (រូបថត៖ To The/vneconomy.vn)

នៅឆ្នាំ ២០២៥ សហគ្រាសឆ្នើមចំនួន ២៨ នឹងត្រូវបានលើកតម្កើង ស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃយ៉ាងតឹងរឹងលើការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគ្រាសចំពោះពលករ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋ និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម។ សហគ្រាសដែលបានជ្រើសរើសគឺជាសហគ្រាសដែលគោរពតាមច្បាប់ការងារបានល្អ មានបរិយាកាសការងារពណ៌បៃតងនិងស្រស់ស្អាត; មានគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីថែរក្សាបុគ្គលិកឱ្យប្រសើរជាង បទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់។ មានសហជីពមូលដ្ឋានរឹងមាំ រួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ថវិការដ្ឋ និងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃសហគមន៍ និងមូលដ្ឋាន។

លោកស្រី Thai Thu Xuong អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃសហព័ន្ធពលករវៀត ណាម ដែលជាអង្គភាពម្ចាស់ផ្ទះបានឲ្យដឹងថា ពានរង្វាន់នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ដ៏សក្តិសមសម្រាប់អាជីវកម្មដែលដាក់មនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ និងមានទំនួលខុសត្រូវសង្គម។ នេះក៏ជាកម្លាំងចលករដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតម្លៃវិជ្ជមានក្នុងសហគមន៍អាជីវកម្មវៀតណាម។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីនេះបានលើកតម្កើងដល់អាជីវកម្មចំនួន ៥៧៨ អង្គភាព៕

