ព័ត៌មាន

លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ជប៉ុន​ឡើង​ដល់​កម្ពស់ថ្មីមួយ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម​ លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបសវនាការជាមួយប្រធានគណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យសេរីជប៉ុន និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោកស្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា​។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានជួបសវនាការជាមួយប្រធានគណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យសេរី និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោកស្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ (រូបថត៖ VNA)

នៅក្នុងជំនួបនេះ លោកស្រី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ បានបញ្ជាក់ពីបំណងចង់ សហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាម ដើម្បីអនុវត្តចក្ខុវិស័យឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ប្រកប​ដោយ​សេរីនិងបើកចំហ; ជប៉ុន​នឹងបន្តអមដំណើរ និងគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តន៍គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងយុគសម័យថ្មី ដោយរួមចំណែកដល់វិបុលភាពនៃតំបន់; សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង​ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ជប៉ុន​ឡើង​ដល់​កម្ពស់ថ្មី។ លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានសន្យា​អនុវត្តន៍​គម្រោងសហប្រតិបត្តិការដំបូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតផ្តួចផ្តើម POWERR ASIA តាមរយៈការជួយ​ឧបត្ថម្ភដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅសម្រាប់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង ងី សើន; ហើយ​បាន​បញ្ជាក់ថា នឹង​បន្ត​​បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមជិត ៧០០.០០០នាក់ ដែលកំពុង​រស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅជប៉ុន។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃជំនួបសវនាការ (រូបថត៖ VNA)

លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែចាត់ទុកជប៉ុនជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ​កំពូល គួ​រ​​ឲ្យ​ទុកចិត្ត និងស្ថិរភាព​យូរ​អង្វែង។ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានលើក​ឡើងពីទិសដៅសំខាន់ៗចំនួន ៦ ដើម្បី​បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងនោះ រួមមានការបង្កើនទំនុកចិត្តនយោបាយ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរ​វាង​កាណាល់​បក្ស រដ្ឋាភិបាល និងមូលដ្ឋាន; បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ និងសន្តិសុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាក់ស្តែង; បង្កើនការរតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច ការធានាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងសន្តិសុខ​ថាមពល ទន្ទឹមនឹងនោះ ពង្រីកទៅកាន់វិស័យថ្មីៗដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ស៊ីមីកុងដុកទ័រ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត(AI)... ដែលផ្សារ​ភ្ជាប់នឹងចំណុចខ្លាំងរបស់ជប៉ុនក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា; អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព​នូវ​ខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សមាន​គុណភាពខ្ពស់ ការជំរុញការស្រាវជ្រាវរួម; ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធនធានមនុស្ស តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពលកម្ម អប់រំ វប្បធម៌សង្គម ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្តូរ​រវាង​ប្រជាជន និងប្រជាជន៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ (Takaichi Sanae) បានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ ដោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀត ណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង។
