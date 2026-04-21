ព័ត៌មាន

រូងភ្នំដែលមានល្បាក់ទឹកជ្រោះកម្ពស់ ៣៥០ ម៉ែត្រត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឧទ្យានជាតិផុងញ៉ា-កែបាង

រូងភ្នំដែលទើបតែបានរកឃើញនៅក្នុងឧទ្យានជាតិផុងញ៉ា-កែបាង (Phong Nha – Ke Bang)។ (រូបថត៖ ឧទ្យានជាតិ Phong Nha – Ke Bang)

ក្រុមស្រាវជ្រាវនៃគណៈគ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិផុងញ៉ា-កែបាង (Phong Nha – Ke Bang) (ខេត្តក្វាងទ្រី) រួមទាំងអ្នកជំនាញរូងភ្នំជាច្រើន ទើបតែបានរកឃើញរូងភ្នំថ្មីមួយនៅក្នុងឧទ្យាននេះ។ រូងភ្នំនេះមានជម្រៅបញ្ឈរប្រហែល ៣៥០ ម៉ែត្រ និងមានទឹកជ្រោះ ហូរខាងក្នុងរូងភ្នំ។

តាមការគ្រោងទុក នាពេលខាងមុខនេះ ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវលម្អិត ហើយនឹងប្រកាសព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីរូងភ្នំ ក៏ដូចជាល្បាក់ទឹកជ្រោះដែលទើបតែបានរកឃើញ។ ឧទ្យានជាតិផុងញ៉ា-កែបាងមានរូងភ្នំចំនួន ៤២៥ ដែលត្រូវបានរកឃើញ ដែលក្នុងនោះរូងភ្នំប្រហែល ៥០ ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ដែលល្បីល្បាញបំផុតគឺរូងភ្នំ Son Doong នៅក្នុងតំបន់ស្នូលនៃឧទ្យានជាតិផុងញ៉ា-កែបាង ដែលជារូងភ្នំធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹមអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃថ្ងៃកំណើតរបស់អតីតអគ្គលេខាបក្ស ហា ហ៊ុយ តឹប

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា នៅខេត្តហាទីញ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃទិវាកំណើតរបស់អតីតអគ្គលេខាបក្ស ហា ហ៊ុយ តឹប (២៤ មេសា ១៩០៦ - ២៤ មេសា ២០២៦)។
