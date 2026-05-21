ព័ត៌មាន

រុស្ស៊ីនិងចិនចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការជាង ៤០ ដោយពង្រឹងការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយជោគជ័យ។
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន (ឆ្វេង) និងប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង ចាប់ដៃគ្នាក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៅមហាសាលប្រជាជន ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។ (រូបថត៖ Maxim Shemetov/AP)

ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរយៈពេលពីរថ្ងៃរបស់លោក ពូទីន (ថ្ងៃទី ១៩-២០ ខែឧសភា) មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពន្យាពេលសន្ធិសញ្ញាអ្នកជិតខាងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្និទ្ធស្នាលរវាងចិននិងរុស្ស៊ី។ ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែរ។

ថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មាន ប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង បានអះអាងថា ទំនាក់ទំនងចិន-រុស្ស៊ី កំពុងស្ថិតនៅ «កម្រិតខ្ពស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ» ហើយបានក្លាយជាគំរូថ្មីរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងបរិបទពិភពលោកដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។ មេដឹកនាំចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសទាំងពីរបន្តរក្សាគោលការណ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ មិនប្រឈមមុខដាក់គ្នា និងមិនតម្រង់គោលដៅលើភាគីទីបី ហើយបានសន្យាពង្រឹងការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រលើបញ្ហាអន្តរជាតិនានា។

ចំណែក​លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-ចិន ឥឡូវនេះបានឈានដល់ «កម្រិតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក» ដែលមានលក្ខណៈស្វ័យភាព និងមិនផ្អែកលើការប្រែប្រួលអន្តរជាតិ។ ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារអន្តររដ្ឋាភិបាល អន្តរក្រសួងនិងសហគ្រាសប្រមាណ ៤០ ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសម្រេចបានជិត ២៤០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះប្រតិបត្តិការភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តន៍ជាប្រាក់រូប្លិ៍និងប្រាក់យ័ន។ នាពេលខាងមុខ រុស្ស៊ីនឹងធ្វើទំនើបកម្មផ្លូវដែកឆ្លងស៊ីបេរី ផ្លូវដែក Baikal-Amur (BAM) និងច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនអាកទិក ដើម្បីបង្កើនការតភ្ជាប់ភស្តុភារកម្មជាមួយប្រទេសចិន៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ជាលើកដំបូង វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ៥០ នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសកល

យោងតាមរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍អេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសកលឆ្នាំ ២០២៦ របស់ StartupBlink វៀតណាមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥០ នៅលើពិភពលោក ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតតាំងពីមុនមក។
