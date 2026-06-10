ព័ត៌មាន
“រាល់ទង្វើល្អប្រសើរសុទ្ធតែធ្វើឱ្យសង្គមកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅជាងប្រកបដោយមនុស្សសាស្ត្រជាង
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការកសាងស្តង់ដារប្រជាជនវៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី និងបរិយាកាសសង្គមងាយស្រូល ដើម្បីឲ្យទង្វើល្អប្រសើរត្រូវបានការពារ និងបានរីកសាយភាយ។ យើងត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិ ភាពក្លាហាន ឆ្លាតវៃ មានចិត្តសប្បុរសធម៌ ស្មោះត្រង់ មានទំនួលខុសត្រូវ មានវិន័យនិងមានការច្នៃប្រឌិត ជាមួយនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាស្ទុះឈានទៅមុខ។ គុណសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវតែបានពូនជ្រុំចិញ្ចឹមបីបាច់ពីគ្រួសារ សាលារៀន សហគមន៍ ភ្នាក់ងារ អង្គការ និងបរិយាកាសសង្គមទាំងមូល។ រួមជាមួយគ្នានេះ យើងត្រូវទទួលស្គាល់ភ្លាមៗ ផ្តល់រង្វាន់សមស្រប និងការពារសកម្មភាពក្លាហាន និងមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រយោជន៍រួម”។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋបានស្នើឲ្យពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវតួនាទីរបស់សារព័ត៌មាន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អក្សរសាស្ត្រសិល្បៈ អប់រំ និងវេទិកាឌីជីថលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតម្លៃវិជ្ជមាន។ ពលរដ្ឋម្នាក់ៗ ជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយ ត្រូវក្លាយជាពលរដ្ឋឌីជីថលដែលមានទំនួលខុសត្រូវ ដោយដឹងពីរបៀបផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីល្អប្រសើរ៕