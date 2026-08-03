ព័ត៌មាន
រយៈពេល ៧ ខែដើមឆ្នាំ ទុន FDI ចុះបញ្ជីនៅវៀតណាមសម្រេចបានជាង ៣៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
យោងតាមទិន្នន័យដែលនាយកដ្ឋានស្ថិតិទូទៅ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) បានប្រកាសនាថ្ងៃទី ៣ សីហា ចំណុចលេចធ្លោមួយទៀតក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសគឺបរិមាណទុន FDI អនុវត្តនៅវៀតណាម សម្រេចបាន ១៥,២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១១,៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះគឺជាកម្រិត FDI អនុវត្តន៍ខ្ពស់បំផុតនៃរយៈពេល ៧ ខែដើមឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក។
ក្នុងចំណោមទុន FDI ដែលចុះបញ្ជីនៅវៀតណាម ដើមទុន FDI ដែលចុះបញ្ជីថ្មីបានកត់ត្រាកំណើនយ៉ាងខ្លាំង។ គម្រោងថ្មីជិត ២.៤៣០ ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅទូទាំងប្រទេស ដោយមានដើមទុនសរុបលើសពី ២១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ឧស្សាហកម្មកែច្នៃ និងផលិតកម្មនៅតែជាវិស័យទទួល FDI ច្រើនជាងគេ ស្រូបយក៥៥,០% នៃដើមទុនចុះបញ្ជីថ្មីសរុប។ បន្ទាប់មកគឺការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងទឹកស្អាត។
ផ្ទុយទៅវិញ ការវិនិយោគទៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេល៧ខែដើមឆ្នាំក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ ការវិនិយោគទៅក្រៅប្រទេសសរុបរបស់វៀតណាមសម្រេចបាន ២,៣៦ ពាន់លានដុល្លារ ខ្ពស់ជាង ៤,៥ ដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ យុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគក្រៅប្រទេសរបស់វៀតណាមកំពុងផ្តោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឡូជីស្ទិក និងថាមពល។ ក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដើមឆ្នាំ ២០២៦ សហគ្រាសវៀតណាមបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៣៥។ ប្រទេសឡាវនៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឈានមុខគេ ដោយទទួលបានការវិនិយោគចំនួន ៦៣៨,៣ លានដុល្លារពីវៀតណាម។ បន្ទាប់មកគឺប្រទេសកម្ពុជា និងឥណ្ឌូនេស៊ី៕