Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាប្រគល់មេដាយ «វីរបុរសវេណេស៊ុយអេឡា» ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) លោកវរសេនីយ៍ទោ Raúl Serrano Chacón បញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរក្សប្រធានាធិបតី អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាម បានប្រគល់មេដាយ «វីរបុរសវេណេស៊ុយអេឡា» ថ្នាក់ទីមួយជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាម និងមេដាយថ្នាក់ទីពីរដល់សមាជិកនៃក្រុម។

លោកវរសេនីយ៍ទោ Raúl Serrano Chacón បញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរក្សប្រធានាធិបតី ប្រគល់មេដាយជូនសមាជិកនៃក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាម។ រូបថត៖ VNA

នេះគឺជាពានរង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្នូរមួយពីរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡា ដើម្បីទទួលស្គាល់ការលះបង់ ភាពថ្លៃថ្នូរ និងវីរៈនិយមរបស់មនុស្សដែលមិនអើពើដល់ការលំបាកលំបិនណាមួយ បានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការងារជួយឧបត្ថម្ភមនុស្សធម៌នៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា។

រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាប្រគល់មេដាយ «វីរបុរសវេណេស៊ុយអេឡា» ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាម។ រូបថត៖ VNA

ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា គឺជាថ្ងៃធ្វើការទី ៦ របស់ក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមនៅទីតាំងដីជាក់ស្ដែង ពោលគឺជាង ១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដីបានកើតឡើង។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ក្រុម ជួយសង្គ្រោះវៀតណាមបាននាំជនរងគ្រោះចំនួន ៥៧ នាក់ចេញពីគំនរបាក់បែក ហើយបានប្រគល់ឲ្យវិញនិងជួយផ្លាស់ទីទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។ ទន្ទឹមនឹងការងារជួយសង្គ្រោះ ក្រុម វៀតណាមបានទៅសួរសុខទុក្ខ និងចែករំលែកជាមួយគ្រួសារប្រហែល ៥០០ ដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហើយកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកខ្លាំង។ សាច់កំប៉ុងជាង ៣៦០ គីឡូក្រាម ទឹកដោះគោ ១០០ កេស មីជិត ៥០ កេស រួមជាមួយនឹងបរិមាណធំនៃភួយនិងសម្លៀកបំពាក់ការពារជំងឺរាតត្បាត ត្រូវបានប្រគល់ជូនប្រជាជនផងដែរ។

ទោះបីជាតម្លៃសម្ភារៈមិនធំក៏ដោយ ប៉ុន្តែវត្តមាននិងការជួយឧបត្ថម្ភទាន់ពេលវេលារបស់ក្រុមជួយ សង្គ្រោះវៀតណាមបានផ្តល់កម្លាំងខាងស្មារតីដល់ប្រជាជននៃប្រទេសមិត្តក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកបំផុត៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមប្រមូលបានចំណូល ៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦

វៀតណាមប្រមូលបានចំណូល ៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦

យោងតាមទិន្នន័យរបស់នាយកដ្ឋានស្ថិតិ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) វៀតណាមទទួល​បាន​ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ១.៧ លាននាក់ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top