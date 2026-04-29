រដ្ឋាភិបាលប្តេជ្ញារក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងអតិផរណា
កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតជាមួយឃុំ សង្កាត់ និងតំបន់ពិសេសចំនួន ១១៤ នៃទីក្រុងហៃផុង។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានថ្លែងថា នៅក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពសកលលោកដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងស្មុគស្មាញ រដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការអនុវត្តទាន់ពេលវេលា ស៊ីសង្វាក់គ្នា និងមានលក្ខណៈជាក់ស្តែងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ការិយាល័យនយោបាយ និងរដ្ឋសភា; ដោះស្រាយឧបសគ្គទាក់ទងនឹងដីធ្លី និងគម្រោងដែលនៅសេសសល់ ដោយលើកកម្ពស់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់។
“ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ចេញផ្សាយយន្តការគោលនយោបាយពិសេស និងទម្លុះទម្លាយ ដើម្បីបន្តលុបបំបាត់ការលំបាក និងឧបសគ្គនៅក្នុងគម្រោងដីធ្លី និងគម្រោងដែលនៅសេសសល់។ ប្រសិនបើយើងប្តេជ្ញាអនុវត្តការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធនធានមួយចំនួនធំប្រាកដជានឹងត្រូវបាននាំយកមកវិញនូវផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម។ តាមរយៈនេះ បញ្ហាធំបំផុតមួយគឺការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអាជីវកម្ម និងប្រជាជន”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេមិញ ហ៊ឹង។
ទាក់ទងនឹងទីក្រុងហៃផុង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យទីក្រុងបន្តខិតខំបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម កំពង់ផែ និងសេវាកម្មទំនើប ព្រមទាំងកែទម្រង់រដ្ឋបាល អភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍។ រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់ទីក្រុងហៃផុង ដើម្បីអភិវឌ្ឍសក្តានុពល គុណសម្បត្តិ និងជំហររបស់ខ្លួន៕