ព័ត៌មាន

រដ្ឋាភិបាលប្តេជ្ញារក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងអតិផរណា

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា នៅទីក្រុងហៃផុង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាក្រុងហៃផុង បានជួបប្រជុំជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត បន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទីមួយ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦។
ទិដ្ឋភាពនៃពិធី (រូបថត៖ Lai Hoa/VOV)

កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតជាមួយឃុំ សង្កាត់ និងតំបន់ពិសេសចំនួន ១១៤ នៃទីក្រុងហៃផុង។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានថ្លែងថា នៅក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពសកលលោកដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងស្មុគស្មាញ រដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការអនុវត្តទាន់ពេលវេលា ស៊ីសង្វាក់គ្នា និងមានលក្ខណៈជាក់ស្តែងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ការិយាល័យនយោបាយ និងរដ្ឋសភា; ដោះស្រាយឧបសគ្គទាក់ទងនឹងដីធ្លី និងគម្រោងដែលនៅសេសសល់ ដោយលើកកម្ពស់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់។

“ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ចេញផ្សាយយន្តការគោលនយោបាយពិសេស និងទម្លុះទម្លាយ ដើម្បីបន្តលុបបំបាត់ការលំបាក និងឧបសគ្គនៅក្នុងគម្រោងដីធ្លី និងគម្រោងដែលនៅសេសសល់។ ប្រសិនបើយើងប្តេជ្ញាអនុវត្តការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធនធានមួយចំនួនធំប្រាកដជានឹងត្រូវបាននាំយកមកវិញនូវផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម។ តាមរយៈនេះ បញ្ហាធំបំផុតមួយគឺការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអាជីវកម្ម និងប្រជាជន”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ​មិញ ហ៊ឹង។

ទាក់ទងនឹងទីក្រុងហៃផុង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យទីក្រុងបន្តខិតខំបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម កំពង់ផែ និងសេវាកម្មទំនើប ព្រមទាំងកែទម្រង់រដ្ឋបាល អភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍។ រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់ទីក្រុងហៃផុង ដើម្បីអភិវឌ្ឍសក្តានុពល គុណសម្បត្តិ និងជំហររបស់ខ្លួន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាគោរពយ៉ាងម៉ឺងមាត់និងមានតុល្យភាពនូវសសរស្តម្ភទាំងបីនៃសន្ធិសញ្ញា NPT

នេះជាការអះអាងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោកស្រី ឡេ ធី ធូ ហាំង ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាម នៅក្នុងវគ្គពិភាក្សាទូទៅនៅថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) នាថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា (ម៉ោងក្នុងស្រុក)។
