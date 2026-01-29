ព័ត៌មាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ឡេហ័យជុង ចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន
ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានចែករំលែកការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ា និងក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតរបស់មីយ៉ានម៉ានាពេលថ្មីៗនេះ។ បណ្តារដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចព្រមព្រៀង ៥ ចំណុចនៅតែជាក្របខ័ណ្ឌតម្រងទិសសំខាន់របស់អាស៊ាន ក្នុងការគាំទ្រប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន។ ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ឡេ ហ័យជុង បានវាយតម្លៃពីតួនាទីដ៏សំខាន់ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានអស់រយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងទៅ ក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ៥ ចំណុច ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានអាស៊ានហ្វីលីពីន និងប្រទេសសមាជិកដទៃទៀត ដើម្បីស្នើគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងពិចារណាលើវិធានការថ្មីៗ ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង៥ចំណុច ដោយផ្អែកលើការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។
ក្នុងឱកាសនេះ នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក ឡេ ហ័យជុង បានជួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោក ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកស្រី Maria Theresa Lazaro រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោក Sihasak Phuangketkeow និងរដ្ឋមន្ត្រីទីពីរនៃក្រសួងការបរទេសប្រ៊ុយណេ លោក Dato Erywan Pehin Yusof៕