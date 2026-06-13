Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

រក្សាទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាមួយអាស៊ាននៅតែជាអាទិភាពចម្បងរបស់អាមេរិក

ការរក្សាទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាមួយអាស៊ាននៅតែជាអាទិភាពចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ លោក Kevin Kim ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែងតាំងថ្មីប្រចាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធទិវាអបអរសាទរបុណ្យជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយបានបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកតំបន់នេះជាកន្លែងដែល "សរសរឡើងអនាគតនៃសតវត្សរ៍ទី ២១"។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចៃនៅអាស៊ាន លោក Kevin Kim។ រូបថត៖ Tempo

លោក Kevin Kim ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានបានថ្លែងថា អាស៊ាននៅតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បន្តនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ -ប៉ាស៊ីហ្វិក។ តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសេរីភាព និងបើកចំហ និងការរក្សាអាស៊ានឱ្យរឹងមាំ នៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក និងតំបន់ផងដែរ។ លោក Kevin Kim បានថ្លែងថា ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ាននៅតែបន្តពង្រឹងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង និងចក្ខុវិស័យរួមមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយភាគីទាំងពីរ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ានគ្របដណ្តប់លើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើន ចាប់ពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រ៉ែសំខាន់ៗ និងការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) រហូតដល់បច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគត ការបង្កើតបទដ្ឋាន និងតម្លៃដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់។ លោក Kevin Kim ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ាន និងប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួននៅទូទាំងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ានបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងតំបន់

កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ានបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងតំបន់

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ាន ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងកាហ្សាន ប្រទេសរុស្ស៊ី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top