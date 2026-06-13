ព័ត៌មាន
រក្សាទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាមួយអាស៊ាននៅតែជាអាទិភាពចម្បងរបស់អាមេរិក
លោក Kevin Kim ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានបានថ្លែងថា អាស៊ាននៅតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បន្តនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ -ប៉ាស៊ីហ្វិក។ តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសេរីភាព និងបើកចំហ និងការរក្សាអាស៊ានឱ្យរឹងមាំ នៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក និងតំបន់ផងដែរ។ លោក Kevin Kim បានថ្លែងថា ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ាននៅតែបន្តពង្រឹងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង និងចក្ខុវិស័យរួមមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយភាគីទាំងពីរ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ានគ្របដណ្តប់លើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើន ចាប់ពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រ៉ែសំខាន់ៗ និងការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) រហូតដល់បច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគត ការបង្កើតបទដ្ឋាន និងតម្លៃដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់។ លោក Kevin Kim ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ាន និងប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួននៅទូទាំងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ៕