ព័ត៌មាន
រក្សាការពារកោះថ្មនៅកណ្ដាលលំហសមុទ្រ
លោកអនុនាវីឯកបំរុង Mai Vu
Thanh Nguyen មេបញ្ជាការកោះ Da Thi បានឧទ្ទេសនាមអំពីកោះដែលលោកកំពុងធ្វើការដោយមោទនភាពថា៖
"កោះ Da
Thi ត្រូវបានបង្កើតឡើងនាថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៨៨។ ក្រោយរយៈពេល
៣៦ ឆ្នាំនៃការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍
កោះទទួលបានកិត្តិនាមជាអង្គភាពប្តេជ្ញាឈ្នះក្នុងឆ្នាំ ២០១៥, ២០១៦
និង ២០១៧ ទទួលបានកិត្តិនាមអង្គភាពជឿនលឿនក្នុងឆ្នាំ ២០២២ និង ២០២៤។
ភារកិច្ចចម្បងរបស់យើងគឺត្រៀមប្រយុទ្ធ ហ្វឹកហ្វឺនការប្រយុទ្ធ
រក្សាការពារយ៉ាងរឹងមាំនូវអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រ ហើយដើរតួនាទីជាប៉ុស្តិ៍ខ្សែជួរមុខដើម្បីការពារនិងអះអាងនូវអធិបតេយ្យភាពដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ"។
លោកវរនាវីយ៍ត្រី Nguyen
Manh Tuan ស្នងការនយោបាយនៃកោះ Da Thi មកពីខេត្ត
Hung Yen បានមកធ្វើការនៅលើកោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយ។
នៅពេលដែលទទួលក្រុមការងារពីដីគោក មកទស្សនា សាកសួរសុខទុក្ខនៅកោះលោកតែងតែទទួលបានអារម្មណ៍អំពីមនោសញ្ចេតនាដ៏ស្អិតរមួតរវាងខ្សែជួរមុខនិងខ្សែខាងក្រោយ។
“កម្មាភិបាល
យុទ្ធជននៅលើកោះ Da Thi មានកិត្តិយស
និងសេចក្ដីរីករាយដោយបានទទួលស្វាគមន៍
ក្រុមការងារមកសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តកម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៅលើកោះ Da
Thi។ នេះគឺជាមនោសញ្ចេតនាដ៏ជិតស្និទ្ធ
និងស្អិតរមួតរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជន ក៏ដូចជានាំមកនូវភាពកក់ក្តៅនៃដីគោកដល់កម្មាភិបាល
យុទ្ធជននៅលើប្រជុំកោះ Truong Sa និយាយរួម និងកោះ Da
Thi និយាយដោយឡែក។ កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៅកោះ Da Thi ប្តេជ្ញាចិត្តការពារដែនសមុទ្រ ដែនអាកាសទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
ការពារយ៉ាងរឹងមាំនូវអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រនិងខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ”។
នៅលើកោះ
Da Thi ភារកិច្ចត្រៀមប្រយុទ្ធ ការហ្វឹកហ្វឺន
និងយាមប្រចាំការ ត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។ លោក Vo Van Bo នៅទីក្រុង Can Tho ក្នុងលើកដំបូងមកទស្សនាកោះ
បានចែករំលែកថា៖
“ពេលខ្ញុំមកកោះ Da
Thi ខ្ញុំឃើញថាជុំវិញសុទ្ធតែជាមេឃនិងសមុទ្រ។ ខ្ញុំក៏ឃើញកម្មាភិបាល
យុទ្ធជនទ័ពជើងទឹក នៅខ្សែជួរមុខនៃមាតុភូមិ មានភាពអង់អាចក្លាហាន
ដោយរស់នៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះ ប៉ុន្តែតាមរយៈទំនាក់ទំនង
ការសាកសួរសុខទុក្ខ ខ្ញុំបានយល់ឃើញថា ពួកគេជានិច្ចកាលបង្ហាញពីឆន្ទៈប្តេជ្ញាចិត្ត
ក្នុងការការពារខ្សែជួរមុខរបស់មាតុភូមិ”។
កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៅលើកោះ Da Thi
ក៏ពូកែខាងផលិតកម្មនិងភស្តុភារកម្ម
ដើម្បីកែលម្អអាហារប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ វរនាវីយ៍ត្រី Nguyen Manh Tuan បានឲ្យដឹងថា៖
“ចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៅលើកោះ
មេបញ្ជាការកោះ ក៏ដូចជាផ្នែកនានាបានកំណត់ថា
នេះគឺជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់ដើម្បីបម្រើដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជន។
នៅលើកោះ មានសួនច្បារចំនួន ៣ ដែលមានទំហំ ៤៤ ម៉ែត្រការ៉េ ២៤ ម៉ែត្រការ៉េ និង ១០ ម៉ែត្រការ៉េ។
ផ្នែកនានាត្រូវបានចាត់ចែងឱ្យស្រោចស្រពទឹក ថែទាំសួនច្បារជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ដើម្បីធានាថាអាហាររបស់យុទ្ធជនមានបន្លែបៃតងជានិច្ច”។
ទោះបីជាជីវភាពខាងសម្ភារៈនៅតែមានការលំបាកក៏ដោយ
ប៉ុន្តែស្មារតីជានិច្ចកាលពោរពេញដោយជំនឿជាក់ សំឡេងសំណើច និងមនោសញ្ចេតនា។
ពេលរសៀលគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ហាត់កីឡាជាច្រើនប្រភេទដូចជា៖ វាយកូនបាល់លើតុ រត់
ឬហាត់ប្រាណ។ ពេលយប់គឺជាពេលវេលាសម្រាក អានសៀវភៅ និងច្រៀងលេងជាមួយគ្នា។
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
តែងតែមានក្រុមការងារពីដីគោក ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះ Da Thi។
ដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងនោះ ក៏នាំមកនូវអំណោយ
ក៏ដូចជានាំមកនូវមនោសញ្ចេតនាពីដីគោកដល់យុទ្ធជននៅខ្សែជួរមុខផងដែរ។ លោកស្រី Cao
Minh Truc ប្រធានក្រុមហ៊ុនច្បាប់ BD បានសម្តែងថា៖
“ឈានជើងមកលើកោះ
គឺជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំតាំងពីយូរមកហើយ។ ខ្ញុំជឿថា នរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មកទីនេះ
សុទ្ធតែចង់រួមចំណែកធ្វើឱ្យ Truong Sa រឹងមាំជារៀងរហូត។
ខ្ញុំមានក្ដីសុបិនជាយូរមកហើយថា បានមកដល់ Truong Sa។
ខ្ញុំគិតថា អ្នករាល់គ្នាដែលធ្លាប់មកទីនេះ ក៏ចង់ធ្វើឱ្យ Truong Sa កាន់តែរឹងមាំជាងមុន”។
ទោះបីជា Truong Sa នៅឆ្ងាយក៏ដោយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជនវៀតណាម កន្លែងនោះមិនដែលនៅឆ្ងាយឡើយ។ ប្រជាជនវៀតណាមនៅខ្សែខាងក្រោយ ជានិច្ចកាលឆ្ពោះទៅ Truong Sa ឆ្ពោះទៅកោះ Da Thi ដោយជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់៕