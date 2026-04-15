យុវជនបន្តជាស្ពានដ៏សំខាន់ក្នុងការពូនជ្រុំចំណងមិត្តភាពវៀតណាម-ចិន
បន្តសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិន នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង បានអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនចិន និងវៀតណាម ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី "ដំណើរក្រហមសម្រាប់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវ"។
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង បានចែករំលែកថា៖ «ខ្ញុំសង្ឃឹមថា យុវជននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពង្រីកសេចក្តីប្រាថ្នា និងសេចក្តីក្លៀវក្លា ដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងជួរមុខ និងជាកម្លាំងស្នូលដែលរួមចំណែកដល់ការកសាងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតនៅប្រទេសនីមួយៗ ដោយរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍សកល គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិសុខសកល គំនិតផ្តួចផ្តើមអរិយធម៌សកល និងគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិបាលកិច្ចសកល ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់វឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូល។ចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលអនាគតគឺអាស្រ័យលើប្អូនៗទាំងអស់គ្នា»។
រីឯខ្លួនវិញ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានចាត់ទុកថា យុវជន និងជំនាន់យុវវ័យនៃប្រទេសទាំងពីរអាចមានមោទនភាព និងគោរពទំនាក់ទំនង វៀតណាម-ចិន ដែលត្រូវបានពូនជ្រុំដោយលោកប្រធានហូជីមិញ និងលោកប្រធាន ម៉ៅ សេទុង រួមជាមួយអ្នកបដិវត្តន៍ជំនាន់មុនៗនៃប្រទេសទាំងពីរ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានស្នើថា៖ «ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនៃប្រទេសទាំងពីរ ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការយល់ដឹងរួមកម្រិតខ្ពស់ បង្កើនការច្នៃប្រដិតក្នុងការងារឃោសនា និងអប់រំសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយអំពីចំណងមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ។ លើកកម្ពស់គុណភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុវជន; ធ្វើឲ្យសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូររវាងក្មេងជំទង់នៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែសម្បូរបែម ដោយចាត់ទុកនេះជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីបណ្តុះចំណងមិត្តភាពតាំងពីដំបូងរវាងមនុស្សជំនាន់ក្រោយនៃប្រទេសទាំងពីរ និងបន្តអនុវត្តឲ្យបានល្អនូវកម្មវិធី "ដំណើរក្រហម" ដើម្បីឱ្យយុវជននិងក្មេងជំទង់នៃប្រទេសទាំងពីរអាចយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របដិវត្តន៍ដ៏រុងរឿង ស្មារតីសុទ្ធសាធនៃអន្តរជាតិនិយមកុម្មុយនិស្ត និងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ»៕