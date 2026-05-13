យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ សម្រាប់ការស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឡេ ក្វាងមិញ អនុប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយ និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិលេខ ៥១៥) បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានា បានស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ៣៥៨ នាក់ (៥១ នាក់នៅក្នុងស្រុក; ៣៦ នាក់នៅឡាវ និង ២៧១ នាក់នៅកម្ពុជា) ព្រមទាំងបានស្នើឲ្យភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានា បង្កើតផែនការ និងរៀបចំការអនុវត្តយុទ្ធនាការ និងភារកិច្ចទាក់ទងនឹងការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី នៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខ... លើសពីនេះ ភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានាគួរតែបង្កើតផែនការ និងវិធីសាស្រ្តសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន និងកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីទាញយកឯកសារ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទាក់ទងនឹងកងទ័ពវៀតណាមដែលបានពលីជីវិត ឬបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមផងដែរ៕
"យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ (ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៥ - ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៧)" មានភារកិច្ចចម្បងក្នុងការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីប្រហែល ៧០០០ នាក់; បំពេញការយកសំណាកពីអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី នៅក្នុងផ្នូរនានាដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅតាមឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី និងពីអដ្ឋិធាតុដែលត្រូវបានរកឃើញ និងប្រមូល ដើម្បីបម្រើការធ្វើតេស្ត ADN សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (ប្រហែល ២៣២ ពាន់ផ្នូរ); ធ្វើតេស្ត ADN លើអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីប្រមាណ ១៨.០០០ នាក់៕