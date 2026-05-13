Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ សម្រាប់ការស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី

កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គស្នងការនយោបាយកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បានរៀបចំសន្និសីទដាក់ពង្រាយ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃសម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី"។

អដ្ឋិធាតុ​យុទ្ធជន​ពលី ​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ ឃុំ​ហ៊ីវយ៉ាង ខេត្ត​ក្វាងទ្រី។ រូបថត៖ Vinh Thong /VOV-ភាគ​កណ្តាល

នៅក្នុងសន្និសីទនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឡេ ក្វាងមិញ អនុប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយ និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិលេខ ៥១៥) បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានា បានស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ៣៥៨ នាក់ (៥១ នាក់នៅក្នុងស្រុក; ៣៦ នាក់នៅឡាវ និង ២៧១ នាក់នៅកម្ពុជា) ព្រមទាំងបានស្នើឲ្យភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានា បង្កើតផែនការ និងរៀបចំការអនុវត្តយុទ្ធនាការ និងភារកិច្ចទាក់ទងនឹងការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី នៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខ... លើសពីនេះ ភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានាគួរតែបង្កើតផែនការ និងវិធីសាស្រ្តសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន និងកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីទាញយកឯកសារ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទាក់ទងនឹងកងទ័ពវៀតណាមដែលបានពលីជីវិត ឬបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមផងដែរ៕

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឡេ ក្វាងមិញ ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ។ រូបថត៖ qdnd.vn

"យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ (ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៥ - ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៧)" មានភារកិច្ចចម្បងក្នុងការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីប្រហែល ៧០០០ នាក់; បំពេញការយកសំណាកពីអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី នៅក្នុងផ្នូរនានាដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅតាមឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី និងពីអដ្ឋិធាតុដែលត្រូវបានរកឃើញ និងប្រមូល ដើម្បីបម្រើការធ្វើតេស្ត ADN សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (ប្រហែល ២៣២ ពាន់ផ្នូរ); ធ្វើតេស្ត ADN លើអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីប្រមាណ ១៨.០០០ នាក់៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើច្បាប់យោធា និងការពារជាតិ

វៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើច្បាប់យោធា និងការពារជាតិ

នា​រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា នៅទីករុងហាណូយ បាន​ប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចសន្ទនា រវាងនាយកដ្ឋានច្បាប់នៃក្រសួងការពារ​ប្រទេស ជាមួយ​នាយកដ្ឋានច្បាប់នៃក្រសួងការពារជាតិ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top