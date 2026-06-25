ព័ត៌មាន
យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់៖ ការធ្វើឌីជីថលភាវូបនីយកម្មព័ត៌មានរបស់យុទ្ធជនពលី
ក្នុងការអនុវត្ត "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់
ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី"
ខេត្តក្វាងទ្រីមានគម្រោងជីកគាស់ និងយកសំណាកទៅធ្វើតេស្ត DNA យុទ្ធជនពលីជាង ២២.០០០នាក់ ដែលមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណ។
បន្ទាប់ពីការអនុវត្តជាង ៣ ខែ កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តក្វាងទ្រីបានស្វែងរក
និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ៥៨នាក់នៅក្នុងខេត្ត និងនៅប្រទេសឡាវ។ លោក ឡេ
វ៉ាន់បាវ (Lê Văn Bảo) អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្វាងទ្រី
ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅក្នុងខេត្តក្វាងទ្រី
បានឱ្យដឹងថា៖ «បច្ចុប្បន្ននេះ
នៅក្នុងខេត្តនៅតែមានយុទ្ធជនពលីជាង ៣១.០០០ នាក់ដែលមិនទាន់រកឃើញ។ យុទ្ធជនពលីជាង
២៥.០០០ នាក់ត្រូវបានប្រមូល ប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណបានឡើយ។
នេះទាមទារឱ្យយើងមានប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់ជាងមុន សកម្មភាពដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ជាង
និងការអនុវត្តប្រកបដោយសមកាលកម្ម ស៊ីសង្វាក់គ្នា ច្នៃប្រឌិត
និងមានប្រសិទ្ធភាពនូវដំណោះស្រាយស្វែងរក ការប្រមូល
និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី»។
ទន្ទឹមនឹងនេះ ខេត្តខាញ់ហ័រក៏មានគម្រោងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីប្រហែល
១៥០ នាក់ និងយកសំណាក DNA ពីអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ២.២៣៤
នាក់ដែលមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណ។ ការស្វែងរក ការប្រមូល
និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដល់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីប្រពៃណី "ផឹកទឹកនឹកប្រភពដើម"
របស់ប្រទេសជាតិផងដែរ។ លោកវរសេនីយ៍ឯក វ៉ វ៉ាន់ វៀន (Võ Văn Viên) អនុប្រធានស្នងការនយោបាយនៃបញ្ជាការយោធាខេត្តខាញ់ហ័របានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មូលដ្ឋានជាច្រើនមានឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីដែលមានផ្នូរជាច្រើនមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណ។
ការលំបាកបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
និងការយកសំណាកពីអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនដែលត្រូវបានប្រមូលកាលពីច្រើនឆ្នាំមុន។
ពេលវេលាកាន់តែយូរ កម្រិតនៃការរំលាយកាន់តែខ្លាំង
ធ្វើឱ្យការយកសំណាកសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត DNA កាន់តែលំបាក»។
នៅក្នុងខេត្តឡឹមដុង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ការងារយកសំណាក ការធ្វើឌីជីថល និងការកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ DNA សម្រាប់អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ត្រូវបានអនុវត្តនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីចំនួន ១០ ដោយមានផ្នូរសរុបចំនួន ៤.៧២១។ ខេត្តបានខិតខំបញ្ចប់ការយកសំណាកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីទាំងអស់ដែលមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណ មុនថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦៕