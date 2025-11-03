ព័ត៌មាន
ម្ហូបអាហារជាស្ពានវប្បធម៌ ដែលតភ្ជាប់វៀតណាមជាមួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ
ជាមួយនឹងរសជាតិដ៏សម្បូរ និងប្រណិតរបស់ខ្លួន ម្ហូបអាហារវៀតណាមមិនត្រឹមតែទាក់ទាញអ្នកទទួលទានអាហារក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានរួមចំណែករីកសាយភាយរូបភាពនៃប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនវៀតណាមដ៏រួសរាយរាក់ទាក់ ជាមួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិទៀតផង។
ពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈប្រតិភូការទូតនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេស វេណេស៊ុយអេឡា ដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយវេណេស៊ុយអេឡា។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ទាក់ទាញការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡា បណ្តាក្រសួង ផ្នែក អង្គការនយោបាយ-សង្គម សហគ្រាស រួមជាមួយប្រជាជនយ៉ាងច្រើនកុះករនៅទីក្រុងការ៉ាកាស និងគណៈប្រតិភូការទូតអន្តរជាតិ។
នៅក្នុងតំបន់តាំងពិព័រណ៍ ស្តង់របស់វៀតណាមបានបង្កការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបរិយាកាសពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណជាតិ ដោយឧទ្ទេសនាមអាវផាយ មួកដួន ផលិតផលសិប្បកម្ម និងម្ហូបអាហារប្រពៃណី។ រសជាតិនំប៉័ងំណែមចៀន និងកាហ្វេវៀតណាមបានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោ ដែលបង្ហាញពីការរីកសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងនៃវប្បធម៌វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីន និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីវិជ្ជមានរបស់វៀតណាមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អន្តរជាតិ។ អ្នកទស្សនាជាច្រើនបានសម្តែងការពេញនិយមចំពោះម្ហូបអាហារវៀតណាម៕