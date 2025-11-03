Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ម្ហូបអាហារជាស្ពានវប្បធម៌ ដែលត​ភ្ជាប់វៀតណាមជាមួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ

នំបុ័ង ណែមចៀន និងកាហ្វេ សុទ្ធតែជាមុខម្ហូបនិងភេសជ្ជៈពិសេសដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងវប្បធម៌ម្ហូបអាហារវៀតណាម បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករ នៅឯពិព័រណ៍ Bazar អាស៊ាន-ចិន ឆ្នាំ២០២៥ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងការ៉ាកាស ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា។

ជាមួយនឹងរសជាតិដ៏សម្បូរ និងប្រណិតរបស់ខ្លួន ម្ហូបអាហារវៀតណាមមិនត្រឹមតែទាក់ទាញអ្នកទទួលទានអាហារក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានរួមចំណែករីកសាយភាយរូបភាពនៃប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនវៀតណាមដ៏រួសរាយរាក់ទាក់ ជាមួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិទៀតផង។

តំណាងគណៈប្រតិភូការទូតពិសារកាហ្វេវៀតណាម។ រូបថត៖ ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅ

ពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈប្រតិភូការទូតនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេស វេណេស៊ុយអេឡា ដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយវេណេស៊ុយអេឡា។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ទាក់ទាញការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡា បណ្តាក្រសួង ផ្នែក អង្គការនយោបាយ-សង្គម សហគ្រាស រួមជាមួយប្រជាជនយ៉ាងច្រើនកុះករនៅទីក្រុងការ៉ាកាស និងគណៈប្រតិភូការទូតអន្តរជាតិ។

កម្មាភិបាលស្ថានទូតវៀតណាមរៀបចំនំបុ័ងដើម្បីបម្រើភ្ញៀវទស្សនា។ រូបថត៖ ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅវេណេស៊ុយអេឡា

នៅក្នុងតំបន់តាំងពិព័រណ៍ ស្តង់របស់វៀតណាមបានបង្កការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបរិយាកាសពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណជាតិ ដោយឧទ្ទេសនាមអាវផាយ មួកដួន ផលិតផលសិប្បកម្ម និងម្ហូបអាហារប្រពៃណី។ រសជាតិនំប៉័ងំណែមចៀន និងកាហ្វេវៀតណាមបានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោ ដែលបង្ហាញពីការរីកសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងនៃវប្បធម៌វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីន និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីវិជ្ជមានរបស់វៀតណាមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អន្តរជាតិ។ អ្នកទស្សនាជាច្រើនបានសម្តែងការពេញនិយមចំពោះម្ហូបអាហារវៀតណាម៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

