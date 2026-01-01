ព័ត៌មាន
មេដឹកនាំពិភពលោកផ្ញើសារអប់អរសាទរឆ្នាំថ្មី ២០២៦
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការកសាងសន្តិភាព និងយុត្តិធម៌៖ "នៅឆ្នាំ ២០២៦ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ទីកន្លែង៖ សូមចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។ ជ្រើសរើសមនុស្សនិងភពផែនដីជាជាងទុក្ខវេទនា។ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្តាប់សារនេះ៖ ឲ្យចូលរួមចំណែកផ្ទាល់ខ្លួន។ អនាគតរបស់យើងគឺអាស្រ័យលើភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរួម។ ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ សូមឲ្យយើងរួមគ្នាឈានឡើង ដើម្បីយុត្តិធម៌ មនុស្សជាតិ និងសន្តិភាព"។
នៅប្រទេសចិន ក្នុងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ២០២៦ ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping បាននិយាយថា ប្រទេសចិននឹងអនុវត្តគោលនយោបាយសកម្មជាងនៅឆ្នាំ ២០២៦ ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើការសន្យាចំពោះវិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំង ដើម្បីជំរុញកំណើន។
ក្នុងពេលនោះ នៅអឺរ៉ុប អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោក Friedrich Merz បានវាយតម្លៃឆ្នាំ ២០២៥ ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច និងសន្តិសុខដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងអឺរ៉ុប; លោកបានបញ្ជាក់ថា គោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីគឺដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់អនាគត។
នៅប្រទេសរុស្ស៊ី ក្នុងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានអះអាងថា ប្រទេសរបស់លោកនឹងដាក់ជំនឿជាក់លើកម្លាំងផ្ទៃក្នុងដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខ៕