ព័ត៌មាន
មេដឹកនាំបណ្តាប្រទេសចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការខូចខាតដោយសារព្យុះ Bualoi
តាមរយៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ លោក Sonexay Siphandone បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខជូនបក្ស រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនវៀតណាម ជាពិសេសគ្រួសារជនរងគ្រោះ; អះអាងថា ឡាវ ទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ជានិច្ចកាលប្រកៀកស្មាជាមួយបក្ស រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនវៀតណាម។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ លោក Sonexay Siphandone ជឿជាក់ថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស និងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក្រសួង ស្ថាប័ននានាពីថ្នាក់មជ្ឈិមដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ប្រជាជនវៀតណាមនឹងជំនះរាល់ការលំបាក ហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ នឹងមានស្ថិរភាពក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
លេខាទីមួយនៃបក្សកុម្មុយនិស្តគុយបា និងជាប្រធានរដ្ឋគុយបា លោក Miguel Díaz-Canel បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ប្រជាជនវៀតណាម។ ប្រធានាធិបតី នីការ៉ាហ្គា លោក Daniel Ortega Saavedra និងសហប្រធានាធិបតី លោក Rosario Murillo បានផ្ញើលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង។ អគ្គលេខាបក្សចលនាឆ្វេងនិយម Dominican (MIU) លោក Miguel Mejía បានផ្ញើលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម៕