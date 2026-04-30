ព័ត៌មាន
មិត្តភក្តិអន្តរជាតិកោតសរសើរចំពោះសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍និងទិសដៅថ្មីរបស់វៀតណាម
ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៥១ ទិវារំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាមនិងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ (ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ - ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦) ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) នៅទីក្រុង Buenos Aires ថ្មីៗនេះ លោកស្រី Poldi Sosa Schmidt ប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌អាហ្សង់ទីន-វៀតណាម (ICAV) បានកោតសរសើរចំពោះសមិទ្ធផលរបស់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។ លើសពីនេះ វិស័យអប់រំ សុខាភិបាល វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ក៏សម្រេចបានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ដែលរួមចំណែកបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ លើសពីនេះ វៀតណាមមានឧត្តមភាពក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេស ការអភិវឌ្ឍការនាំចេញ និងការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកល។
វាយតម្លៃអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនៅឯមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ និងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាថ្មីៗនេះ លោកស្រី Poldi Sosa បានចាត់ទុកថា ការសុក្រិតជួរថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាជំហានវិជ្ជមាន ដែលធានាបាននូវការទទួលមរតក និងការអភិវឌ្ឍ។ យោងតាមលោកស្រី ទិសដៅសំខាន់ៗរបស់វៀតណាម បន្តផ្តោតលើគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព ជាពិសេសការខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់; ការលើកកម្ពស់ឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល; ការពង្រីកសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ...សុទ្ធតែជាកត្តាសំខាន់ៗដែលជួយវៀតណាមសម្របខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងការប្រែប្រួលសកលនានា៕